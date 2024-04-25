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Макрон высказался о будущих отношениях Европы и России

Макрон: Европе нужно быть готовой к выстраиванию отношений с РФ после СВО

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Европе необходимо быть готовой к выстраиванию соседских отношений с Россией после окончания украинского конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках выступления в Сорбонне с речью, посвященной будущему Европы, передает ТАСС.

«Наша система безопасности поможет нам после окончания конфликта на Украине выстроить соседские отношения с Россией», - подчеркнул Макрон.

До этого Макрон в рамках того же мероприятия сообщал, что ядерное оружие позволит Франции выстроить гарантии безопасности, которых ждут партнеры в Европе.

Кроме того, Bloomberg сообщал о критике в адрес Макрона со стороны французских экспертов. Отмечалось, что он переоценивает возможности своего влияния на украинский конфликт. Французский лидер предпочитает излагать «грандиозные планы» по Украине на словах, а не осуществлять конкретные действия.

Ранее Макрон признал возможный крах Европы.

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