Макрон высказался о будущих отношениях Европы и России

Европе необходимо быть готовой к выстраиванию соседских отношений с Россией после окончания украинского конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках выступления в Сорбонне с речью, посвященной будущему Европы, передает ТАСС.

«Наша система безопасности поможет нам после окончания конфликта на Украине выстроить соседские отношения с Россией», - подчеркнул Макрон.

До этого Макрон в рамках того же мероприятия сообщал, что ядерное оружие позволит Франции выстроить гарантии безопасности, которых ждут партнеры в Европе.

Кроме того, Bloomberg сообщал о критике в адрес Макрона со стороны французских экспертов. Отмечалось, что он переоценивает возможности своего влияния на украинский конфликт. Французский лидер предпочитает излагать «грандиозные планы» по Украине на словах, а не осуществлять конкретные действия.

Ранее Макрон признал возможный крах Европы.