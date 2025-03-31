Европейские политики, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб, заболели русофобией в острой форме. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, русофобия — это психическая патология, которая возникает на почве биполярного аффективного преувеличения влияния России на жизнь Европы. Он отметил, что это состояние протекает в двух стадиях: маниакальной и депрессивной.

«Лечение симптоматическое. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа «Калибр», «Оникс», «Искандер» и мощного многокомпонентного транквилизатора «Орешник»», — заявил Медведев.

Он добавил, что при серьезных случаях возможно применение «ядерных нейролептиков типа «Ярса» и «Сармата»».

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал встречу так называемой «коалиции желающих» по вопросу поддержки Украины в Париже «шабашем ярых европейских русофобов».

Ранее член СПЧ поддержал создание проекта «Русофобы».