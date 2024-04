США обвинили КНР в военной помощи РФ. Китай все отрицает

Американские чиновники на условиях анонимности рассказали Reuters, как Китай заполняет критические пробелы в российском оборонном производстве. По их словам, Пекин помогает Москве провести «самое амбициозное оборонное расширение со времен Советского Союза и в более быстрые сроки, чем мы считали возможным на ранних этапах конфликта» на Украине.

«Один из наиболее важных и меняющих правила игры шагов, доступных нам сейчас для поддержки Украины, — это убедить Китай прекратить помогать России в восстановлении ее военно-промышленной базы. России будет сложно поддерживать свои военные усилия без КНР», — сказал чиновник.

Часть информации Reuters, предоставленной официальными лицами США на небольшом брифинге, была основана на рассекреченных разведданных. Они обрисовали способы, которыми Китай помогает России в двухлетнем противостоянии с Украиной, не предоставляя при этом летальной помощи. По их информации, в 2023 году 90% российского импорта микроэлектроники поступило из Китая , который Россия использовала для производства ракет, танков и самолетов.

По словам чиновников, Россия, вероятно, использовала импорт станков из Китая для увеличения производства баллистических ракет. В качестве одной из компаний-поставщиков они назвали Dalian Machine Tool Group, одного из ведущих китайских производителей станков. Такие компании как Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd и Hikvision поставляют китайские оптические компоненты для использования в российских системах, включая танки и бронетехнику. Кроме того, Россия получила военную оптику для танков и бронетехники производства китайской фирмы iRay Technology и Северо-Китайского научно-исследовательского института производства электрооптики.

Чиновники также заявили, что Китай предоставил России двигатели для дронов и турбореактивные двигатели для крылатых ракет. А китайские и российские предприятия работают над совместным производством дронов внутри России.

Китайские компании, вероятно, поставляют России нитроцеллюлозу для производства топлива для оружия, помогая России быстро расширить свои мощности по производству ключевых боеприпасов, считают американские чиновники.

Официальные лица США также заявили, что Китай помогает России улучшить свои спутниковые и другие космические возможности для использования на Украине. По их словам, у США есть информация, что Китай предоставляет России спутниковые снимки для ведения боевых действий на Украине .

Китай отрицает

Китай не поставляет оружие ни одной стороне конфликта на Украине, заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заявил Лю (цитата по ТАСС).

Вашингтон не должен вмешиваться в торговые отношения России и Китая, добавил китайский дипломат.

«Нормальная торговля между Китаем и Россией не должна подвергаться вмешательству или ограничениям. Мы призываем американскую сторону воздержаться от пренебрежения к нормальным отношениям между Китаем и Россией и отказаться от попыток искать козла отпущения», — заявил Лю.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, заявил, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в ходе СВО на Украине.