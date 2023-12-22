«Готовы к любым сценариям». Россия может разорвать отношения с США после конфискации активов Песков предупредил, что РФ никогда не оставит в покое тех, кто изымет ее активы

Тема изъятия замороженных на Западе российских активов является неприемлемой, она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «РФ никогда не оставит в покое тех, кто это сделал», — пообещал он. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что такой шаг может стать триггером для нового витка конфронтации России и США «с потенциалом разрыва отношений». Комментарии стали реакцией на публикацию The New York Times о том, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры о распределении активов РФ на помощь Украине.

Изъятие замороженных на Западе российских активов будет иметь серьезные последствия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потенциально эта тема для нас является, первое, неприемлемой, потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по, собственно, всей системе координат международной финансовой системы», — сказал Песков.

По его словам, «те, кто это пытается инициировать, и те, кто будет это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал».

«(Россия) будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное», — заверил Песков.

По его словам, Европа и США прекрасно понимают, что незаконное изъятие активов «будет иметь юридические последствия».

«Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать», — заявил Песков.

В своем комментарии представитель Кремля обратил внимание на недавние слова министра иностранных дел Сергея Лаврова. Накануне он заявил, что «если такая конфискация физически состоится, у нас тоже есть что конфисковать в ответ».

Повод для усиления конфронтации

Темы изъятия российских активов касался в недавнем интервью «Интерфаксу» и заместитель Лаврова Сергей Рябков. По его словам, такой шаг может стать триггером для нового витка конфронтации России и США «с потенциалом разрыва отношений».

«Триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться. Просто к тому все это говорю, чтобы было ясное понимание – мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством», — заявил Рябков.

По оценке дипломата, российско-американские отношения сейчас находятся в «коматозном» состоянии и «околонулевом» уровне. При этом это «не какой-то тотем» и не «священная корова, которую все берегут».

Кирби призывает не торопить события

Вопрос конфискации активов российские чиновники комментировали на фоне недавней публикации The New York Times. Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с союзниками о распределении замороженных активов России в интересах Украины. Источники издания говорят, что эта мера находит поддержку в конгрессе и «вселяет оптимизм» в администрацию Байдена.

По данным газеты, переговоры о передаче активов в размере $300 млрд идут с руководством Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. The New York Times пишет, что США намерены разработать стратегию по распределению активов к 24 февраля 2024 года.

На брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать информацию, изложенную The New York Times.

«Но если говорить в общем, то мы обсуждали со многими нашими союзниками и партнерами то, какую роль Россия должна сыграть по окончании конфликта в вопросе реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе», — заявил Кирби.

Он заявил, что говорить о возможности использования в этих целях замороженных российских активов «пока слишком рано».

Законность конфискации российских активов в пользу Украины изучают также в Великобритании.