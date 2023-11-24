«Так продолжаться не может». Киев проводит демобилизацию, Запад настаивает на переговорах

На Украине в ближайшее время пройдет демобилизация срочников. Домой вернутся мужчины, призванные на службу еще до начала военной операции ВС РФ. Тем временем Вашингтон и Берлин хотят склонить Киев к переговорам с Москвой, утверждают источники издания Bild. Поставляя оружие, необходимое лишь для удержания фронта, но не для контрнаступления, западные партнеры надеются, что президент Владимир Зеленский сам осознает необходимость решительного шага. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отпустить со службы срочников, призванных еще до начала конфликта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил «Украинскому радио», что демобилизация пройдет в ближайшее время.

«Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их», — сказал Данилов.

Желающие остаться на службе смогут заключить контракты с Минобороны, добавил он.

Призыв на срочную службу на Украине не проводился с весны 2022 года. Тогда власти страны приняли решение отложить демобилизацию, а позже несколько раз пролонгировали это решение. Родственники срочников выходили на акции, требуя отпустить их родных домой.

План по мобилизации

Тем временем президент Украины на брифинге анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации в стране, сообщило украинское агентство УНИАН.

«Весь этот план будет наработан и все ответы будут — на следующей неделе я увижу этот план. Я бы хотел, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем с этим и каковы проблемы. Чтобы люди видели», — цитирует Зеленского агентство.

По словам президента, вопрос мобилизации сложный и очень актуальный.

Принуждение к переговорам

Издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц намерены вынудить Зеленского начать переговоры с Россией.

На Западе видят, что Украина не смогла добиться успехов на фронте, «российские войска, пусть и медленно, но продвигаются вперед». Теперь западные союзники хотят, чтобы Киев занял «стратегически выгодную переговорную позицию», и с этой позиции мог вести переговоры с Москвой о «суверенитете и территориальной целостности» страны. «Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос», — говорится в материале издания.

Западные партнеры напрямую не склоняют Зеленского к переговорам, но планируют снабжать ВСУ оружием в тех количествах, в которых украинцы смогут удерживать нынешнюю линию боестолкновения, но не смогут провести контрнаступление.

«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — уточнил один из собеседников Bild.

План «Б»

У лидеров США и Германии есть также и план «Б», пишет таблоид. Так, альтернативой переговорам с Москвой может стать «заморозка» конфликта. Мирное соглашение в таком случае подписано не будет, а нынешняя линия соприкосновения станет «своего рода новой границей» между Украиной и Россией.

«Это как «Минск», только без «Минска», — заявил источник.

Bild указывает, что сейчас ключевые решения по поставкам оружия украинским военным принимает лично Шольц, а не Минобороны ФРГ во главе с Борисом Писториусом. В Берлине также назрел внутренний конфликт, так как министр обороны готов передать Киеву крылатые ракеты Taurus, но у него «связаны руки».

«Чем дальше, тем сложнее»

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что получать помощь из-за рубежа будет все труднее и труднее, западные страны не будут «кормить» Украину на постоянной основе.

«Чем дальше, тем будет сложнее. Это надо признать. Не нужно считать, что нас будут кормить всю жизнь и мы всю жизнь будем получать помощь», — отметил Данилов в интервью телеканалу «Говорит великий Львов».

Он добавил, что сложности с выделением новых траншей финансовой и военной помощи Украине связаны с тем, что никто не ожидал, что военный конфликт «будет идти столько времени».

Агентство Bloomberg сегодня сообщило о росте числа украинцев, готовых поддержать территориальные уступки России ради мира. За год ведения боевых действий линия фронта практически не изменилась, но президент Зеленский «пока не думает о своей переговорной стратегии мирных переговоров». По данным Киевского международного института социологии, число сторонников уступок выросло с 10 до 14% за полгода, но большинство украинцев считают отказ от территорий неприемлемым.