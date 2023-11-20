«Радикальные перемены в критической ситуации»: чего ждать от нового президента Аргентины

На выборах президента в Аргентине победил 53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре 55,69%. После победы политик пообещал «радикальные» перемены» и «новую страницу истории» страны. В Латинской Америке и США признали результаты выборов и поздравили новоиспеченного президента. В Кремле обратили внимание на его заявления в ходе избирательной кампании и сообщили, что будут следить за тем, что будет после инаугурации политика.

Либертарианец от партии «Свобода наступает» Хавьер Милей выиграл президентские выборы в Аргентине. На втором этапе голосования он получил поддержку свыше 55,69% избирателей, сообщило агентство Telam.

Его сопернику министру экономики Серхио Масса, представляющему правящую левоцентристскую коалицию «Союз ради родины», удалось набрать 44,30%.

Явка на выборах составила 76,39%.

«Наше обязательство — это демократия, свободная торговля, мир, мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — сказал Милей, выступая перед сторонниками после победы на выборах.

Политик оценил ситуацию в Аргентине как критическую и пообещал «радикальные» перемены. Милей уверен, что с его приходом страна открывает «новую страницу истории»:

«Тем, кто наблюдает за нами извне, хочу сказать, что Аргентина вновь займет место в мире, которое не должна была терять. С сегодняшнего дня приходит конец приводящей к бедности модели с всепроникающим государством, которая выгодна некоторым, но от которой страдает большинство аргентинцев».

Реакция Аргентины на итоги выборов

На улицы Буэнос-Айреса вышли тысячи сторонников избранного президента. Люди размахивали флагами Аргентины, скандировали «Да здравствует свобода», разбрасывали бюллетени с фотографией политика. Корреспондент ТАСС передавал, что в толпе можно было увидеть людей в костюме льва. В образе этого животного сторонники часто изображают Милея.

«Мы более не хотим прошлого, мы рассчитываем на будущее», — цитирует Associated Press одного из присутствовавших в центре аргентинской столицы.

Масса признал победу соперника и поздравил его: «Он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года».

Действующий лидер страны Альберто Фернандес в соцсети X (бывший Twitter) написал, что с 20 ноября готов начать передачу власти:

«Миллионы аргентинцев проголосовали и определили судьбу родины на ближайшие четыре года. Я приверженец демократии и больше всего ценю волю народа. Я верю, что уже завтра (в понедельник. — «Газета.Ru») мы сможем начать работать с Хавьером Милеем, чтобы гарантировать упорядоченную передачу власти» .

Ожидается, что Милей вступит в должность 10 декабря .

Международная реакция

Лидеры стран Латинской и Северной Америки – Боливии, Бразилии, Мексики, Эквадора – признали результаты выборов, выразили готовность работать с новым руководством страны и пожелали ему удачи.

«Демократия — это голос народа, и его всегда следует уважать. <...> Желаю удачи и успехов новому правительству. Аргентина — великая страна, и заслуживает всего нашего уважения. Бразилия всегда будет готова сотрудничать с нашими аргентинскими партнерами», — заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на своей странице в соцсети X.

Президент Колумбии Густаво Петро выразил разочарование выбором народа Аргентины. По его мнению, неолиберализм «ничего не может предложить обществу, он не может ответить на актуальные проблемы человечества».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности сотрудничать с Милеем. Блинкен обратил внимание на высокую явку на выборах и мирное проведение голосования, что, по его мнению, является свидетельством хорошей работы демократических институтов Аргентины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с уважением относится к выбору аргентинцев:

«Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации.

Мы ждем, в частности, прояснений по многим вопросам, которые будут касаться наших двусторонних отношений».

На победу отреагировал и экс-президент США Дональд Трамп.

«Поздравляем Хавьера Милея с отличной гонкой за пост президента Аргентины. Весь мир смотрел! Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и действительно сделаете Аргентину снова великой», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

К поздравлениям присоединился американский предприниматель Илон Маск.

«Аргентину ждет процветание», — написал бизнесмен в соцсети X.