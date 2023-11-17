Израилю приходится выбирать между спасением заложников и наступлением

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительстве страны спорят о начале вторжения на юг сектора Газа. По данным The Jerusalem Post, с Израилем вступили в переговоры представители ХАМАС. Они пытаются договорится о временной передышке в войне в обмен на выдачу заложников. При этом посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что группировка переговоры прекратила.

Правительство и руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут споры о том, следует ли сейчас начинать вторжение в южную часть Газы или нужно дождаться соглашения о заложниках. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Газета сообщает о многочисленных утечках о том, что ХАМАС и ЦАХАЛ ведут переговоры об обмене людьми и сопутствующим тому условиям. Договоренность об обмене заложниками могла бы дать ХАМАС долгожданную передышку. По данным The Jerusalem Post, продвижение ЦАХАЛ на юг Газы замедляется даже самой вероятностью заключения этой сделки.

Автор материала считает, что вторжение на юг может поставить под угрозу обсуждаемые сейчас обмены заложниками.

При этом посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил в эфире телеканала «Россия 24», что ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников.

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе», — сообщил посол.

Он также отметил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу. По его словам, израильские власти так и не получили списка заложников в секторе Газа. ХАМАС проигнорировал все просьбы, поэтому судьба заложников по-прежнему неизвестна.

С самого начала операции в секторе Газа руководство ЦАХАЛ говорило о наличии двух целей: уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

«Нынешний момент перед вторжением на юг должен стать моментом выбора баланса между двумя этими целями», — говорится в публикации The Jerusalem Post.

Израилю может понадобиться время, чтобы взвесить решение, но бездействие в течение нескольких дней может снизить моральный дух войск, считает The Jerusalem Post.

«Так что вопрос, скорее всего, не будет оставаться открытым слишком долго», — пишет газета.

«Демонтаж» военной системы ХАМАС на севере Газы близок

Тем временем боевые действия в секторе Газа все же продолжаются. ВВС Израиля все еще наносит авиаудары по инфраструктуре ХАМАС.

«Основываясь на разведданных, войска взяли под контроль опорный пункт командира «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в северной части сектора Газа. В ней находятся офисы высокопоставленных террористов организации и стратегический объект по производству оружия. В ходе рейда войска обнаружили тяжелые ракеты, БПЛА и дополнительное вооружение», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские военные провели операцию внутри одной из школ, где скрывались боевики.

«В ходе этих мероприятий военнослужащие уничтожили террористов и обнаружили большое количество оружия», — сообщили в ЦАХАЛ.

«Целенаправленные рейды» прошли в нескольких районах сектора Газа, в них ЦАХАЛ нашла технологическое оборудование, тайники с оружием и вооружение.

«Мы близки к демонтажу военной системы, существовавшей на севере сектора Газа», — заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Об ответных действиях ХАМАС судить сложнее, поскольку официальные источники мало сообщают об этом. В своем Telegram-канале исламисты сообщают, что «моджахеды участвуют в героическом вооруженном сопротивлении», они обстреливают «оккупационную армию» плотным потоком пуль и закидывают взрывчаткой.

По всей видимости, в Газе продолжается штурм медицинского комплекса «Аш-Шифа», начатый 15 ноября. По данным ЦАХАЛ, там находится основной командный штаб ХАМАС, состоящий из подземных комплексов и туннелей, где укрываются около 200 боевиков и содержатся заложники. Телеканал Al Hadath сообщает, что военнослужащие ЦАХАЛ не позволяют никому покинуть здания медучреждения. Однако передали персоналу более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

Уже идет обсуждение послевоенного урегулирования

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники написал, что США и их европейские союзники продвигают план развертывания международных миротворческих сил в секторе Газа после окончания войны.

Один из вариантов предполагает расширение роли Организации ООН по наблюдению за соблюдением перемирия (ОНВУП). Структура была создана в 1949 году для содействия выполнению соглашений о перемирии между палестинскими арабами и Израилем после войны 1948 года.

По информации Bloomberg, Израиль скептически относится к такому плану. Якобы военные хотят входить и выходить из сектора Газа по своему усмотрению. А также чтобы любое военное присутствие в Газе состояло из дружественных Израилю государств.