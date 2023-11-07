В Турции сообщили о нападении на президента Аббаса. В Палестине сказали, что он работает

Турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса — ответственность на себя якобы взяла организация «Сыны Абу Джандаля», ранее потребовавшая от него объявить об «открытой конфронтации» с Израилем в течение 24 часов. Источник в администрации палестинского лидера информацию о нападении опроверг, заявив, что опубликованные видео атаки — это кадры операции по поимке наркоторговца, а сам Аббас здоров и находится в своем офисе в Рамалле. В США заявили, что следят за развитием событий.

Турецкие газеты Hurriyet, Milliyet, Turkiye и Yeni Safak сообщили о якобы вооруженном нападении на кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса во вторник, 7 ноября. По данным СМИ, в результате произошедшего погиб один из охранников палестинского лидера.

Где именно произошло нападение, турецкие СМИ не сообщают, подробностей о состоянии Аббаса также не приводится. Как утверждают газеты, ответственность за произошедшее взяло на себя движение «Сыны Абу Джанделя» — предположительно, оно было создано в рамках палестинской службы безопасности на Западном берегу реки Иордан. По данным Hurriyet, за сутки до нападения организация потребовала от Аббаса в течение 24 часов объявить об «открытой конфронтации» с Израилем и пригрозила мятежом в случае невыполнения требований. Издание приводит заявление «Сынов Аба Джанделя», опубликованное в социальной сети X (бывшая Twitter) 5 ноября на фоне встречи главы палестинской администрации с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Также турецкие СМИ опубликовали предполагаемые кадры нападения на палестинского лидера: на них видно, как несколько вооруженных людей ведут стрельбу возле автомобиля, один из участников столкновения падает на землю. Президентского кортежа на видео нет.

В Палестине опровергают

Палестинские издания о нападении на главу автономии не сообщали. Источник российского агентства РИА Новости в администрации Аббаса информацию турецких средств массовой информации опроверг, заявив, что стрельбы по кортежу не было.

«Президент Палестины Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своем офисе в Рамалле», — заявил источник.

По его словам, видеозапись, распространяемая СМИ, — это кадры столкновения силовиков с одним из разыскиваемых по уголовным делам в лагере для беженцев Джалазун в окрестностях Рамаллы.

Об операции по поимке преступника также сообщил представитель палестинской службы безопасности Талал Дуйкат. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он заявил, что сотрудники службы прибыли в лагерь, чтобы арестовать обвиняемого в торговле наркотиками Билала Абу Асаба, в ходе операции завязалась перестрелка, шесть силовиков получили ранения.

В США следят

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател в ходе брифинга заявил, что Вашингтон следит за ситуацией вокруг предположительного нападения на Аббаса.

По его словам, официальных заявлений о позиции Соединенных Штатов в настоящее время нет.

«Как только получим больше информации относительно позиции США, мы, несомненно, сообщим об этом. Как следует из публикаций, президент Аббас не пострадал», — заявил представитель Госдепа.

Он пообещал поделиться с общественностью дополнительной информацией, как только она будет получена.

Встреча Аббаса и Блинкена

5 ноября президент Палестины встретился с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном в Рамалле. В ходе переговоров Аббас призвал к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа и к скорейшей доставке туда гуманитарной помощи.

Кроме того, он назвал Газу «неотъемлемой частью Государства Палестина» и объявил о готовности Палестинской национальной администрации взять на себя управление анклавом «в рамках всеобъемлющего политического решения».

В заявлении Госдепа по итогам встречи говорится, что Блинкен подтвердил приверженность США оказанию гуманитарной помощи жителям Газы и «ясно дал понять, что палестинцы не должны быть насильственно перемещены». Он также заявил о готовности Вашингтона работать над созданием палестинского государства.