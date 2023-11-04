«Путин у нас один». Песков ответил на вопрос о двойниках президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что «Владимир Путин у нас один» и никаких двойников у него нет. Также представитель Кремля объяснил, почему глава государства в последнее время не так часто ездит за границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что у Владимира Путина якобы есть двойник. Причем, не один, а несколько.

«Сейчас «эксперты» гадают: их три или четыре? Тот, кого мы сейчас видим каждый день, сегодня утром возлагали к Минину и Пожарскому, это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно. А Путин у нас один!» — заверил Песков в своем выступлении на выставке-форуме «Россия», фрагмент которого появился в Telegram-канале «Пул №3».

Представитель Кремля добавил, что сейчас у главы государства много дел внутри РФ, поэтому он реже ездит за границу. «Он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться», — уточнил Песков.

Он также напомнил, что недавно Путин прилетал в Китай на форум «Один пояс — один пусть». «Наша страна стала уделять больше внимания восточному направлению», — указал пресс-секретарь.

Проблемы с сердцем

24 октября пресс-секретарь президента назвал «абсурдной информационной уткой» сообщения о том, что Путин использует двойников.

«Могу сказать, что нет никаких двойников, что касается работы и так далее. Это, знаете, относится к категории абсурдных «уток» информационных, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает», — сказал тогда Песков.

Также в Кремле прокомментировали публикации Sky News Australia и The Mirror о проблемах со здоровьем у президента. Издания сообщили, что у Путина произошла остановка сердца, а в период реабилитации его подменяли двойники.

«С ним все хорошо, это очередная утка, абсолютно», — заверил Песков.

Три двойника

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в интервью изданию Daily Mail заявил, что Путин использует как минимум трех двойников, перенесших пластические операции, чтобы быть похожими на российского президента. Весной 2023 года секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Путин не посещал Херсон, а «вместо этого туда ездил его двойник».

В 2020 году сам Путин рассказал в беседе с ТАСС, что в начале 2000-х годов его администрация рассматривала идею привлечь двойника в целях безопасности, но он сразу же ее отверг.

«Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — уточнил политик.

Возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров отмечал, что у Путина нет двойников, потому что их использование стало бы «признанием слабой организации охраны российского лидера», в такой мере просто нет необходимости.

О чем еще рассказал Песков

Представитель Кремля выразил уверенность, что победа Украины на поле боя невозможна, несмотря на то что Киев уверовал в такой сценарий и убедил в этом Запад.

«И по мере того, как западные столицы начинают понимать, что это невозможно, они начинают задавать себе вопрос, как им столько давать денег дальше. И вот тут уже у них возникает момент диссонанса», — заявил Песков.

По мнению пресс-секретаря, сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, в связи с началом войны Израиля и ХАМАС меняются приоритеты, и Украина не может больше пользоваться своим «иждивенческим доминированием».

«Сейчас для киевского режима наступают очень нелегкие времена. Мы неоднократно говорили — и это видно невооруженным глазом — что растет раздражение. Второе: на фоне событий на Ближнем Востоке чуть-чуть меняются приоритеты», — сказал Песков журналистам.

Он признал, что боевые действия осложняют интеграцию новых регионов, но этот процесс завершится в течение нескольких лет и регионы «во всех ипостасях станут российскими».

Песков также выразил уверенность, что все украинские преступники будут отбывать «должное наказание там, где нужно».