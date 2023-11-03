Владимир Путин встречается с членами Общественной палаты

15:09

«Чем мы будем сильнее в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом, тем меньше будет желания нас откуда-то исключать. <...> Мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми. Экономика должна быть ключевым компонентом, самодостаточной. Такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед. <...> Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке <...> идти вперед, укреплять демографию», — заявил Путин.