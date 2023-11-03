«Чем мы будем сильнее в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом, тем меньше будет желания нас откуда-то исключать. <...> Мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми. Экономика должна быть ключевым компонентом, самодостаточной. Такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед. <...> Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке <...> идти вперед, укреплять демографию», — заявил Путин.
Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты, сказала, что жители новых территорий предлагают проекты, которые могут улучшить жизнь россиян. Члены Общественной палаты рассматривают предложения и отбирают лучшие. Кроме этого, они помогают детям с тяжелыми заболеваниями и следят, чтобы соблюдались права заключенных. Также они смогли убедить западных партнеров сохранить диалог с Россией. Хотя РФ была вынуждена передать мандат, европейские оппоненты извинились за излишнюю жесткость, с которой они обошлись с россиянами.
«Единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи... Если разрушается культура и традиции народа, то народ начинает исчезать как этнос, как снег поздней весной», — сказал российский президент Владимир Путин.