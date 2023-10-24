МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на Первом канале

Армения передала ноту протеста послу России из-за передачи на Первом канале. В МИД страны заявили, что в эфире прозвучали оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес премьера Пашиняна. Вероятнее всего, речь о программе «Куклы наследника Тутти». Накануне вышел эпизод о премьер-министре Армении. На «Первом» заявили, что «тот закатал свою страну под каток США». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Нота протеста

Чрезвычайного и полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД страны в связи с выходом на Первом канале вечерней телепередачи о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, сообщила пресс-служба МИД Армении.

«В МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», — сказано в сообщении.

Как утверждают в сообщении армянского внешнеполитического ведомства, в выпуске за 23 октября присутствовали «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Армении».

В какой именно передаче прозвучали оскорбительные для Еревана слова, в МИД страны не уточнили.

Закатал под каток США

Накануне, 23 октября, на Первом канале вышел новый выпуск авторской передачи Марии Бутиной «Куклы наследника Тутти». Эпизод носит название «Никол Пашинян: предвестник беды». В этой передаче обсуждали действия нынешнего премьер-министра Армении относительно военного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Наш сегодняшний персонаж получил звучное прозвище — асфальтоукладчик. Не за дороги, а за любовь к закатыванию в асфальт в словесных баталиях всего и вся. И вот, наконец, Пашинян доигрался и закатал свою страну под каток США», — начала передачу Бутина (освобожденная в 2019 году из тюрьмы в США, где ее обвиняли в работе иностранным агентом).

Как отметили в передаче, Пашинян не один раз отказывался от предложенных российской стороной мирных планов по Нагорному Карабаху со словами «будем воевать», а в итоге сдал территорию Азербайджану без боя. Этим, говорят на Первом, премьер Армении развязал себе руки и на прошедшем 17 октября выступлении в Европарламенте стал «дрейфовать на уровне риторики в сторону Запада».

Ситуация с Карабахом

19 сентября Азербайджан объявил «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе (НКР) для «восстановления конституционного строя», пресечения «широкомасштабных провокаций», разоружения и вывода подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Таким образом власти НКР признали поражение перед Азербайджаном.

После операции Баку в НКР — 28 сентября — глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян заявил, что региона больше не существует. По его указу НКР прекращает свое существование в качестве самостоятельного региона со своим правительством и организациями с 1 января 2024 года. В тот же день Пашинян спрогнозировал отъезд из Карабаха всех армян. К 2 октября в Армению из НКР прибыли чуть больше 100 тыс. армян. По данным бывшего министра иностранных дел НКР Давида Бабаяна, республику хотят покинуть все 120 тыс. человек из-за нежелания жить в составе Азербайджана. По состоянию на 2015 год, это 99,74% от проживавших в непризнанной республике этнических армян.

17 октября Пашинян, выступая в Европарламенте, обвинил российских миротворцев в бездействии во время операции Азербайджана в Карабахе. Как заявил Пашинян, «в условиях бездействия» российского миротворческого контингента свыше 100 тысяч местных жителей покинули свои дома в НКР.

На следующий день высокопоставленный источник в Москве прокомментировал агентству РИА Новости выступление премьер-министра Армении. «Расцениваем выступление... Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное», — заявил собеседник, отметив, что особенно это касается слов о России и российско-армянских отношениях.