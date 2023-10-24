«Не соответствует интересам РФ». Дума отказалась признавать армянские водительские права

Госдума отложила рассмотрение проекта закона о признании водительских прав Армении для предпринимательской и трудовой деятельности в России. Документ приняли в первом чтении еще в июне 2022 года. Депутаты отказались дальше рассматривать документ, объяснив, что он давал преференции армянам, хотя Ереван «никаких шагов не сделал для закрепления статуса русского языка».

Депутаты Госдумы отложили рассмотрение законопроекта о признании водительских удостоверений граждан Армении для предпринимательской и трудовой деятельности в России. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

С предложением о приостановке выступил председатель Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. По его мнению, сейчас инициатива «не соответствует интересам России».

«Фактически этим законопроектом предлагается дать Армении дополнительные преференции, — сказал на заседании председатель Государственной думы Вячеслав Володин. — При том что депутаты республики, руководство, правительство никаких шагов не сделали для закрепления статуса русского языка. А именно на этом основании мы принимаем решение о разрешении использовать национальные водительские права других стран на территории России».

Володин напомнил, что использовать национальные водительские документы в России могут граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поскольку русский язык у них закреплен конституционно.

«Что касается Армении, мы видим: нет статуса русского языка, последние решения совершенно не направлены на развитие отношений в этой сфере», — добавил спикер российского парламента.

Он поручил профильным комитетам проработать вопрос и предложить дальнейшие шаги.

Вопрос о признании водительских удостоверений в обмен на официальный статус русского языка в законодательстве республики поднимался еще в 2017 году.

«Я могу сказать лишь одно, закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения», — говорил Володин на встрече с председателем Национального собрания (парламента) Армении Арой Баблояном в июле 2017 года.

В первом чтении законопроект о признании национальных водительских прав граждан Армении для работы и предпринимательской деятельности в России был принят Госдумой в июне 2022 года.

Кризис отношений

14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. Любая страна, ратифицировавшая статут, обязана выполнять решения суда. В Москве назвали решение Еревана «чрезвычайно враждебным».

Власти Армении объяснили необходимость ратификации Римского статута тем, что смогут привлечь к ответственности в МУС руководство Азербайджана за возможные военные преступления в Нагорном Карабахе.

Премьер Армении Никол Пашинян также активно выступает с критикой ОДКБ, России и ее миротворческой миссии, которые не пришли на помощь республике во время ее конфликта с Азербайджаном.

Кроме того, Пашинян проигнорировал недавний саммит СНГ в Бишкеке, куда приехали лидеры всех государств, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Армянский премьер на заседании Европарламента 17 октября обвинил союзников Еревана в сфере безопасности в бездействии, а также заявил, что «Армения готова быть еще ближе к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным».

Такие заявления не оставили без внимания в Москве. 18 октября государственные информационные агентства РИА Новости и ТАСС распространили одинаковые заявления «высокопоставленного источника в Москве».

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского», — говорится в заявлении.