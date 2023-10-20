Война в три этапа, наземная операция все ближе. Главное по Израилю и Газе

В результате боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС погибли 20 россиян, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале наземной операции в секторе Газа принято. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль назвал его большой ошибкой. Как развивается конфликт на Ближнем Востоке – в материале «Газеты.Ru».

«На сегодняшний день с сожалением и соболезнованием мы вынуждены подтвердить гибель двадцати граждан Российской Федерации. Все они имеют также и гражданство Израиля. Это в основном гражданские лица, но есть среди них и сотрудники военных и правоохранительных органов», — сказал Викторов в интервью газете «Известия».

По его словам, еще семеро россиян пропали без вести. В заложниках находятся как минимум двое.

Тем временем Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа, заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято», — заявил Бен Цви.

Когда именно начнется операция, дипломат не уточнил.

«У нас больше 1400 убитых, — добавил посол. — Надо это все прекращать, надо это решать».

В свою очередь посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль назвал решение о начале наземной операции большой ошибкой. В этом случае, считает дипломат, в конфликт могут вмешаться другие арабские страны: Ливан, Иордания и Египет.

«Сегодня-завтра, мы не знаем, но израильская сторона начнет операцию, все равно это будет большая катастрофа, будет трудно для всех», — заявил дипломат.

Операция в три этапа

20 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная кампания пройдет в три этапа.

«Мы сейчас находимся на первом этапе – военная операция подразумевает авиаудары, а в дальнейшем – сухопутные операции, целью которых будет уничтожение бойцов и нанесение урона инфраструктуре с целью уничтожения ХАМАС», — сказал Галант.

На втором этапе, как предполагается, ЦАХАЛ будет уничтожать очаги сопротивления. Третий этап включает «создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь сектора Газа и создание новой реальности в части безопасности жителей Израиля».

«К сожалению, это займет не один день, не неделю и даже не месяц», — признал министр.

ВВС Израиля не останавливается

Первую часть плана Армия обороны Израиля активно выполняет. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Военно-воздушные силы Израиля «атакуют сектор Газа так, как этого не было десятки лет».

«Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь Израиль поддерживает вас, и мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, общаясь с группой военнослужащих (цитата по The Times of Israel).

В ночь на 20 октября были атакованы более 100 объектов, связанных с ХАМАС, в том числе десятки штаб-квартир движения.

Под удар попала греческая православная церковь Святого Порфирия (старейший христианский приход в Газе, основан в 452 году). Там укрывались люди, лишившиеся крова в результате авиаударов Израиля – всего около 400 человек. Погибли, по данным Al Jazeera, 18 человек. Палестина объявила о намерении направить письма патриарху Кириллу и МИД РФ.

Россия призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров.

«Наш подход основывается на международно-правовой базе ближневосточного урегулирования, включая резолюцию Генеральной Ассамблеи и СБ ООН. Без решения этой задачи говорить о долгосрочной стабилизации в регионе Ближнего Востока не приходится, именно поэтому мы призываем израильтян и палестинцев к скорейшему запуску прямых переговоров для обсуждения всех спорных вопросов», — заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.