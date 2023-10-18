«Укрывательство изувера нельзя оправдывать». Шойгу потребовал выдать эсэсовца Хунку в РФ

Ярослав Хунка (Гунько), служивший в дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны, должен быть выдан российским властям, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Власти Канады, где много лет живет выходец из Украины, признали принадлежность Хунки к военным преступникам, подчеркнул он. В Госдуме сомневаются, что Оттава передаст эсэсовца Москве, но полагают, что его могут судить в Израиле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько).

«Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — заявил Шойгу во время закрытой части совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Глава оборонного ведомства указал, что власти Канады и несколько международных организаций ранее официально признали принадлежность Хунки к военным преступникам. Кроме того, Оттава ратифицировала Конвенцию ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

«Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере», — заключил Шойгу.

Руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер заявил, что экстрадиция бывшего эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в Россию невозможна.

«Канада не станет выдавать Гунько России», — приводит его слова ТАСС.

«Им заинтересовался Израиль»

Депутат Госдумы Алексей Чепа полагает, что экстрадиция Хунки в Россию маловероятна, но его могут передать Израилю, где суд будет неизбежен.

«Не думаю, что Канада пойдет нам навстречу в вопросе выдачи Гунько. <...> Им заинтересовался Израиль», — сказал он.

«Если его передадут в Израиль, то судить будут точно. Уж Холокост там никому не прощают», — добавил парламентарий.

Чепа также обвинил канадские власти в попытках избежать скандала и выразил уверенность, что в Оттаве знали, чем реально занимался Хунка в годы Второй мировой войны.

О том, что Канада не станет выдавать Хунку, заявил и руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер. «Канада не станет выдавать Гунько России», — сказал он.

Что произошло

22 сентября Хунку пригласили на заседание парламента Канады, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Пожилого мужчину представили как «ветерана борьбы против русских». В парламенте ему аплодировали стоя. Позже журналисты выяснили, что Хунка воевал на стороне нацистского подразделения СС «Галичина» во время Второй мировой войны.

Премьер Канады Джастин Трюдо практически сразу извинился за «ужасную ошибку» с чествованием эсэсовца.

«Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — подчеркнул он.

Трюдо выразил сожаление, что аплодировал эсэсовцу. Канадские власти, сами того не желая, надругались над памятью миллионов людей, в том числе над теми, кто пострадал от фашистов, добавил глава правительства страны.

Президент России Владимир Путин назвал омерзительным и отвратительным факт аплодисментов пожилому нацисту. По мнению российского лидера, на Западе попытались «приглушить» эту историю.

«Дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС «Галичина». Это просто отвратительно», — возмутился политик.

«Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев. И так теоретически можно представить, что он и канадцев убивал, потому что Канада входила, как известно, в антигитлеровскую коалицию», — добавил президент РФ.

Спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота, пригласивший Хунку на заседание, заявил об уходе в отставку.