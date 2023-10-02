Илон Маск поссорился с Верховной Радой из-за мемов

Верховная рада Украины ответила миллиардеру Илону Маску, который ранее опубликовал мем «парень с венами» с лицом президента Зеленского. На нем Маск высмеял «выпрашивание» дополнительной помощи для Киева. Основателя SpaceX и Tesla в очередной раз обвинили в пророссийской пропаганде, а также припомнили неудачные запуски ракет Super Heavy, Falcon 1 и Falcon 9. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Верховная рада Украины обвинила владельца SpaceX и Tesla Илона Маска в пророссийской пропаганде из-за мема с президентом Украины Владимиром Зеленским, выпрашивающим увеличения военной помощи. Пост был опубликован в аккаунте украинского парламента в соцсети X (бывшая Twitter).

Авторы поста на странице Рады использовали мем «парень с венами», добавив на него лицо Маска

«Когда уже пять минут не занимаешься пророссийской пропагандой», — говорится в подписи к коллажу.

Спикер Рады Руслан Стефанчук также негативно отреагировал на пост Маска.

«Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через пять минут он был по уши в дерьме», — написал Стефанчук.

Твиты Маска

Незадолго до этого предприниматель также раскритиковал американских политиков в том, что они «уделяют избыточное внимание» проблемам Украины, но совершенно игнорируют, например, проблему нелегальной миграции на границе с Мексикой.

«Почему так много американских политиков из обеих партий, которые в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?» — удивлялся Маск.

Бизнесмен также ответил на слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о необходимости дать отпор российской пропаганде фразой «не все является российской дезинформацией».

Помощь Киеву

В США закончился 2023 финансовый год, в котором действовал, но так и не использовался закон о ленд-лизе для Украины. Для поддержки Киева Вашингтон использовал другие механизмы.

По ленд-лизу Украина могла бы получать военную технику от США в аренду без соблюдения некоторых условий, прописанных в законодательстве: таких как кредитование на пять лет и оплата расходов США в связи с арендным контрактом. Предполагалось, что ленд-лиз будет работать аналогично ситуации во Второй мировой войне, когда США снабжали своих союзников, в частности СССР.

На прошлой неделе Палата представителей конгресса США не согласовала две поправки к оборонному бюджету, предполагавшие изменение политики финансовой помощи Украине. Первая поправка предполагала полностью прекратить помощь, вторая — исключить пункт о выделении $300 млн по программе USAI.

Американские СМИ пишут, что у Госдепа и Пентагона есть разногласия по вопросу поставок оружия Украине. Госдеп считает, что США взяли на себя ответственность за Украину, начав поддерживать ее в начале конфликта, и не должны отклоняться от этого курса. Пентагон в свою очередь полагает, что военная помощь должна регулироваться невовлечением Вашингтона в прямой конфликт с Москвой.

Белый дом ранее подтвердил, что США потратили на украинский конфликт почти $111 млрд. Только в ходе последнего визита Зеленского в США Киев получил от Вашингтона оружия и техники на $128 млн. Поставки еще на $197 млн будут обеспечены оборонным ведомством из выделенных ранее пакетов. В список помощи войдут зенитные комплексы Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, противотанковые комплексы Javelin и еще одна батарея ПВО Hawk.