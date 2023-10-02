В Европе пообещали Украине помощь после отказа из США

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на проект бюджета США. Более того, они намерены увеличить меры поддержки и нарастить производство боеприпасов. Ранее президент США подписал закон о финансировании работы правительства до 17 ноября. В этом документе не оказалось транша на нужды Украины. В Кремле считают, что приостановление американской помощи Киеву — временное явление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Европейский союз не только продолжит оказывать финансовую помощь Украине, но и увеличит ее. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в ходе визита в Киев, передает ТАСС.

«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине. Мы даже намерены повышать ее, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — сказал Боррель.

Политик заверил Украину, что помощь ЕС не зависит от результатов наступления ВСУ. Боррель признал, что украинские войска не достигли больших успехов на линии фронта из-за российских укреплений. Глава внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что с начала 2023 года союз уже передал «300 тысяч снарядов калибра 155 мм и 2,6 тысяч ракет». Он заявил, что ЕС будет наращивать производство боеприпасов для Киева.

Боррель добавил, что 2 октября в Киеве пройдет неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, но сообщил, что на ней министры ЕС не собираются принимать решения о выделении нового финансирования для Украины.

США не выделили денег для Украины

Накануне президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства на 45 дней, чтобы избежать шатдауна — приостановки работы госаппарата. После доболнительных обсуждений в этот документ не был внесен очередной транш, предназначенный Украине.

При этом Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что США не перестанет оказывать поддержку Киеву, передает РИА Новости.

«Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдем», — сказал американский лидер.

По словам Байдена, большинство американских конгрессменов выступают за выделение помощи Украине. При этом спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти считает, что прежде всего деньги должны пойти на помощь американцам.

Реакция Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в социальных сетях, что принятие закона о бюджете США не повлияет на уже заключенные контракты по поставке оружия. Дипломат отметила, что резолюция принята только на 45 дней. Маркарова утверждает, что в данный момент на оборонную помощь Украине есть дополнительные $1,6 млрд и $1,23 млрд прямой бюджетной помощи, а также «значительные суммы на энергетические и другие программы».

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал подписание документа отдельным инцидентом. По его мнению, Вашингтон не намерен ослаблять поддержку Киеву, передает РИА Новости.

«Вопрос в том, было ли произошедшее на прошлых выходных в конгрессе США инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент... Нам не кажется, что поддержка Соединенных Штатов ослабла», — добавил Кулеба

Реакция России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что приостановление финансирования Украины — это временное явление, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт — фактически прямую вовлеченность», — отметил Песков.

Он добавил, что спонсирование Украины может привести к росту противоречий среди западных политиков.

«Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий», — сказал Песков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что от принятия бюджета без поддержки Украине ничего не изменилось, передает ТАСС.

«Хоть с помощью Украине, хоть без помощи Украине. Они будут продолжать поддержку. Нам не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику, это трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиента в Киеве не меняется. Межпартийные дрязги сами по себе, поддержка сама по себе, найдут они деньги», — сказал Рябков.