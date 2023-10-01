«Сейчас мы бы поступили иначе». В Германии рассказали, как впали в зависимость от России

Российский газ помог обеспечить рост немецкой экономики, однако сделал Берлин зависимым от Москвы, заявил бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в интервью Financial Times. По его словам, Берлину стоило сделать больше для диверсификации поставок энергоносителей: к февралю 2022 года на долю РФ приходилось 55% импорта газа в Германию. Однако, по его словам, у Меркель не было другого выхода.

Политика экс-канцлера Германии Ангелы Меркель сделала ФРГ чрезмерно зависимой от российского газа, и было необходимо диверсифицировать поставки энергоносителей. Об этом в интервью Financial Times заявил ее бывший советник по экономике Ларс-Хендрик Реллер.

«В результате мы, в конце концов, стали очень зависимы от российского газа — это факт. <…> Если бы мы знали тогда, что знаем сейчас, мы бы, конечно, действовали иначе»,

— заявил он.

Однако Реллер признал, что дешевые российские энергоресурсы дали мощный толчок германской экономике, и обеспечили непрерывный 10-летний рост. По его словам, это позволило Германии «в течение 10-15 лет получить то, что не было бы возможно [без российского газа]».

Тем не менее, отметил он, в годы правления Меркель (2005 — 2021 годы), у канцлера не было иного выхода, поскольку Германии была необходима дешевая альтернатива атомной энергетики, от которой отказалась ФРГ. Он также отметил, что, несмотря на споры о целесообразности отказа от атомной энергетики, в Германии в ту пору существовал консенсус по данному вопросу.

Отказ ФРГ от АЭС Именно при Меркель, после аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году, немецкие власти приняли решение закрыть атомные станции в стране. Последние три были отключены в апреле 2023 года. Нынешний канцлер Олаф Шольц подчеркивал, что ФРГ не вернется к использованию атомной энергии.

Кроме того, отметил Реллер, Германия покупала российский газ, в том числе, потому что Москва на протяжении десятилетий зарекомендовала себя как надежный партнер — газ поступал «на протяжении всей Холодной войны».

Критика Меркель

После отставки Меркель столкнулась с критикой в связи с зависимостью Германии от российских энергоносителей, «даже после того, как стало очевидно, что Кремль готов использовать свой экспорт нефти и газа в качестве геополитического оружия», пишет FT. Газета отмечает, что претензии к Меркель большей частью были связаны с поддержкой «Северного потока — 2». По мнению противников Меркель, строительство трубопровода «позволило бы Москве усилить свой контроль на европейских энергетических рынках».

Financial Times также напоминает, что глава Министерства энергетики Германии Роберт Хабек 8 сентября 2022 года в Бундестаге обвинил Христианско-демократический союз (партия, которую 18 лет возглавляла Меркель), в «16 годах провальной энергетической политики». Однако, указывает Реллер в интервью, правительству экс-канцлера было бы трудно построить инфраструктуру для сжиженного природного газа и диверсифицировать энергоснабжение Германии, «учитывая политический контекст того времени».

Критики Меркель также обвиняют ее в неспособности провести необходимые реформы в таких областях, как цифровизация, где Германия все еще отстает от своих европейских соседей, а также обвиняют экс-канцлера в медленном развитии Германии в области «зеленой энергетики».

Реллер однако признал, что правительство «не расширяло использование возобновляемых источников энергии необходимыми темпами». Причиной тому, по его мнению, стали бюрократия и германские граждане, которые выдвигают «слишком много возражений» против новых энергопроектов. После этого, отмечает FT, правительство Шольца упростило процедуру утверждения ветряных электростанций и солнечных панелей.

Кроме того, Реллер отверг обвинения в адрес правительства Меркель в отсутствии достаточного финансирования в инфраструктуру страны из-за «неустанного внимания к сбалансированности бюджета». По словам экс-советника, только благодаря усилиям Меркель и ее правительства нынешняя власть в Германии получила «пространство для осуществления необходимых инвестиций».

«Правительство Шольца способно проводить свою текущую политику только благодаря сильной экономике, которую мы ему оставили, и фискальной дисциплине последнего десятилетия. Мы хорошо управляли экономикой и создали пространство для нынешнего правительства для осуществления необходимых инвестиций», — настаивает он.

Ответ экс-канцлера

Сама Меркель не принимала эту критику. По словам экс-канцлера, контракты Берлина и Москвы по поставкам газа были «очень целесообразными» из-за низкой стоимости российского топлива по сравнению с ценой на сжиженный природный газ других стран.

По ее словам, Москва была надежным поставщиком энергоресурсов даже во времена холодной войны. Она также отметила, что Германии хоть и следовало диверсифицировать свое электроснабжение по мере отказа от угольной и атомной энергетики, однако в этот период российский газ был необходим для Германии. Меркель подчеркнула, что о своих решениях она не сожалеет.