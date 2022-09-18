«Если вы получаете 72% энергоносителей из России, вам придется очень быстро сдаться»

45-й президент США Дональд Трамп заявил на встрече со сторонниками в Огайо, что Германии очень скоро «придется сдаться», потому что 72% своих энергоносителей страна получает из России. По мнению политика и предпринимателя, немцы «потеряют страну» из-за экономических проблем. Сами Соединенные Штаты из энергетически независимого государства при его преемнике Джо Байдене тоже превратились в «попрошайку» энергоресурсов, считает бывший лидер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США и миллиардер Дональд Трамп заявил, что немцы могут «потерять свою страну» из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине. По словам политика, он давно предупреждал Германию о подобном сценарии и однажды даже отправил канцлеру Ангеле Меркель белый флаг на случай «капитуляции» перед Россией.

«Я отправил ей флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?» Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — отметил Трамп на митинге «Спасем Америку» в Огайо, который транслировался в эфире Newsmax.

Он уточнил, что тогда его слова не были восприняты в ФРГ всерьез, но теперь немцы «больше не смеются». Из-за дефицита нефти и газа Германия вынуждена возвращаться к «старомодным вещам» — например, углю.

«Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — заключил Трамп.

Основной газопровод из России в Евросоюз — «Северный поток» — летом действовал в ограниченном режиме из-за сложностей после введения санкций. К августу прокачку полностью остановили: сначала на плановый ремонт, а потом — из-за выявленной неисправности газоперекачивающего агрегата. Сертификация «Северного потока - 2» была остановлена в феврале этого года. Накануне власти ФРГ еще раз подтвердили, что не согласны вводить в эксплуатацию газопровод. «Наша позиция неизменна», — заявил представитель правительства.

Бензин и Байден

Бывший президент также спрогнозировал резкий всплеск цен на бензин после выборов из-за действий нынешнего лидера Джо Байдена. Действующий глава государства опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо, с завершением электорального сезона бензин снова резко подорожает, уверен он.

«Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами», — сказал бывший глава Белого дома.

Трамп также выразил мнение, что сразу после выборов цены удвоятся и будут «выше, чем кто-либо мог вообразить». Стратегический резерв нефти был создан на случай войны, а не для укрепления своего авторитета перед выборами, подытожил миллиардер.

Демократы и деза

Кроме того, Трамп на встрече со сторонниками обвинил членов Демократисекой партии в распространении дезинформации. «Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — заявил он.

После прихода к власти администрации Байдена страна из энергетически независимого государства превратились в «попрошайку» энергоресурсов, заключил политик.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство энергетики США, стратегические запасы нефти в стране упали до показателя в 434,1 млн баррелей. Это минимум с 1984 года. Год назад в штатах Техас и Луизиана находились запасы общим объемом 621 млн баррелей.