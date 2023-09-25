«Это украинский и канадский герой». В Канаде извинились за аплодисменты ветерану СС

Спикер палаты общин Энтони Рота принес извинения за приглашение в парламент Канады 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Ранее посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский заявил, что Варшава ждет извинений за чествование в канадском парламенте бывшего бойца Ваффен СС. МИД РФ также обещал направить ноту протеста. Извинений потребовал и МИД Белоруссии, осудив политику Канады.

Председатель Палаты общин парламента Канады Энтони Рота попросил прощения за приглашение украинского ветерана Ваффен СС Ярослава Хунки (Гунько). Об этом сообщает телеканал CTV.

«Впоследствии мне стало известно больше информации, из-за которой я сожалею о своем решении поступить таким образом. Я хочу прояснить, что никто, включая коллег-парламентариев и делегацию Украины, не знал о моем намерении или о моих высказываниях до того, как я их произнес», — заявил он.

Рота также принес извинения евреям Канады и всего мира. Он не упоминал имени 98-летнего Хунки и не конкретизировал, какая именно информация стала ему известна.

Скандал разгорелся после того, как 22 сентября в ходе визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский был приглашен в парламент страны. Туда позвали и украинского эмигранта, служившего во время Второй Мировой войны в рядах дивизии Ваффен СС «Галичина».

«Он украинский и канадский герой, и мы благодарим его за службу», — заявил тогда Рота.

Хунка был встречен овацией канадских депутатов, а украинский президент салютовал ветерану СС поднятым вверх кулаком.

Произошедшее в парламенте Канады раскритиковали, в частности, в Канадской еврейской группе CIJA, где отметили, что не могут «молчать, когда преступления, совершенные украинцами во время Холокоста, обеляются».

Свою позицию высказали также и в центре изучения Холокоста «Друзья Симона Визенталя».

«Необходимо объяснение по поводу того, как этот человек вошел в священные залы канадского парламента и получил признание спикера палаты общин и стоячие овации», — заявили в организации.

25 сентября МИД Белоруссии потребовал извинений от официальных властей Канады.

«В Беларуси <...> возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС «Галичина» в палате общин канадского парламента. <...> Ждем официальных извинений руководства Канады», — сказано в сообщении МИД республики.

Минск также считает, что этот случай — «квинтэссенция многолетней политики властей Канады и некоторых западных стран по укрывательству нацистских преступников».

Извинений также потребовал и посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. Он заявил, что «Польша, как лучший союзник Украины» не согласится обелять «таких преступников».

Дивизия СС «Галичина» участвовала в карательных операциях в восточной Польше и западной Украине, убийствах евреев и поляков. Кроме того, бойцы подразделения участвовали в жестоком подавлении Словацкого восстания.

Отреагировали на приглашение Ярослава Хунки в парламент Канады и в МИД РФ. Посол Российской Федерации Олег Степанов заявил ТАСС, что в понедельник направит ноту протеста в связи с этим инцидентом. Он выразил мнение, что «канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что ни он сам, ни кто-либо в делегации Владимира Зеленского не знал о приглашении Энтони Рота украинского ветерана Ваффен СС.

Дивизия СС «Галичина», в рядах которой воевали преимущественно западные украинцы, регулярно появляется в репортажах СМИ и заявлениях политиков. 28 апреля 2021 года в Киеве прошел «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Следователи на Украине возбудили уголовное дело, а офис президента страны выступил с осуждением этого марша.

Кроме того, Зеленский призвал полицию разобраться.

«Киевские полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие. Кроме того, следователи начали уголовное производство по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов», — заявили в полиции Киева.

В офисе президента тогда заявили, что категорически осуждают любые «проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического», а также попытки «пересмотреть правду» о Второй мировой войне.

Впрочем, всего через год с небольшим, 6 декабря 2022-го Верховный суд Украины постановил, что символика дивизии СС «Галичина» якобы не является нацистской.

Верховный суд отменил решение суда первой инстанции — он ранее признал незаконными действия Института национальной памяти, который отказался признавать символику дивизии СС «Галичина» подпадающей под действие закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики.