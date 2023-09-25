Приглашение в парламент Канады престарелого бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки возмутительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

«Подобное неряшливое отношение к памяти возмутительно», — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Пескова, многие западные страны, включая Канаду, воспитали молодое поколение, которое не подозревает об угрозе фашизма и «не знает, кто с кем воевал».

«Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям», — заявил он.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, Российская Федерация ведет борьбу с фашизмом, «пытающимся встать на ноги на Украине».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

В связи с этим инцидентом посольство России направит в МИД Канады ноту из-за чествования нациста в парламенте страны.

Ранее в Польше резко отреагировали на приглашение нациста в канадский парламент.