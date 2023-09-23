«Боялся, что экстрадируют на Украину». В Норвегии опять задержали экс-командира ЧВК «Вагнер»

Полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, в январе незаконно пересекшего российско-норвежскую границу и утверждавшего, что он был одним из командиров ЧВК «Вагнер». 23 сентября он снова был пойман на границе, но уже при попытке убежать обратно — в Россию. Адвокат Медведева утверждает, что подзащитный хотел «лишь найти место прошлого побега», но не собирался перебегать границу. Журналисты местных СМИ сообщили, что тот искал машину и планировал нелегально вернуться на родину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Полиция задержала нелегально пробравшегося в Норвегию и представившегося бойцом частной военной компании «Вагнер» россиянина Андрея Медведева. На этот раз он пытался сбежать обратно в Россию. Его поймали в норвежском населенном пункте Гренсе-Якобсельв прямо у границы.

Норвежская полиция официально сообщила, что на границе с Россией был задержан молодой мужчина, однако не раскрыла его имени и национальности. «Сегодня вечером в Гренсе-Якобсельве по обвинению в попытке пересечь границу Норвегии и России был задержан мужчина в возрасте около 20 лет», — говорилось в сообщении правоохранителей.

Как пишет газета The Barents Observer, адвокат россиянина Брюньюльф Риснес подтвердил, что был задержан именно Медведев.

Защитник настаивает, что россиянин не приближался к границе с Россией, а просто пытался найти место, где в январе пересек границу.

«Его остановили, когда он ехал в такси. Он никогда не приближался к границе… В его намерения не входило пересекать границу», — рассказал Риснес, выразив надежду, что после допроса в полиции его подзащитного отпустят.

По словам адвоката, Медведев может вернуться в Россию, если этого хочет, но для безопасного возвращения «должно многое измениться».

Barents Observer уточняет, что за несколько часов до задержания Медведев встречался с журналистом издания и просил подвезти его до границы.

«Он пояснил, что считает, что его скоро экстрадируют на Украину и что возвращение в Россию будет более безопасным вариантом», — рассказал корреспондент газеты.

Телеканал NRK передает, что Медведева видели 22 сентября в Киркенесе (норвежский город, находится в 8 км от границы с РФ. — «Газета.Ru»).

Побег в Норвегию

Как утверждает Медведев, в январе 2023 года он нелегально пересек границу Норвегии и России, убежав от пограничников. Норвежской полиции россиянин рассказал, что воевал на Украине в составе ЧВК «Вагнер» и своими глазами видел уничтожения завербованных заключенных. Кроме того, по словам дезертира, именно он был командиром Евгения Нужина, кадры возмездия над которым с помощью кувалды облетели все мировые СМИ.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин изначально подтвердил, что Медведев был наемником ЧВК, но при этом обернул все в шутку, указав, что тот «работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство» (о существовании норвежского батальона никогда нигде не сообщалось. — «Газета.Ru»).

Находясь в Норвегии, бывший боец ЧВК заявил, что ему угрожали депортацией в Россию. А когда его так и не депортировали — наоборот, сообщил, что хочет домой, и попросил посольство Российской Федерации оказать содействие в возвращении. В интервью местным СМИ он также утверждал, что украинские следователи просили о встрече с ним в Норвегии, но он отказался.