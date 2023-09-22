Неправильно поняли. В Польше объяснили слова о прекращении поставок оружия Киеву

Во время военного парада в Варшаве, Польша, 2023 год

Президент Польши Дуда заявил, что слова премьера Моравецкого о прекращении поставок оружия Киеву «истолковали наихудшим образом». По его словам, Варшава не отдаст Украине новое вооружение, купленное для модернизации собственной армии. Однако он пообещал выполнить уже заключенные контракты и не исключил, что ВСУ получат старое польское оружие после его замены.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью польскому телеканалу TVN24, что Варшава не будет передавать Украине новое вооружение, закупленное для собственных нужд.

«Мы не можем передать наше новое оружие, которое мы сейчас покупаем для польской армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности Польши, кому-то другому, кому угодно», — цитирует его WNP.

Дуда подчеркнул, что речь идет исключительно о новом оружии, приобретенном с целью модернизации Вооруженных сил Польши, — танках Abrams, системах ПВО Patriot и РСЗО HIMARS. При этом, по словам президента, Варшава выполнит заключенные с Киевом контракты, в том числе на поставку самоходных гаубиц Krab.

Глава государства также отметил, что по мере получения вооружения из США и Южной Кореи Варшава будет списывать уже имеющееся на складах оружие. Он не исключил, что эта техника будет переброшена на Украину так же, как до этого Киеву передавалось «постсоветское вооружение».

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна «уже не передает на Украину никакого вооружения», так как «вооружается сама». Дуда в своем интервью сказал, что заявление главы правительства «истолковали наихудшим образом».

Представитель польского правительства Пьер Мюллер после слов Моравецкого уточнял, что Варшава «осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения». Он добавил, что Киев позволил себе «ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов».

Анонимный источник агентства Bloomberg в польском правительстве также заявил, что слова Моравецкого были «неправильно понятны и неверно истолкованы».

Конфликт Польши и Украины

Отношения Варшавы и Киев ухудшились из-за проблем с поставками украинской сельскохозяйственной продукции. Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонний запрет на ввоз зерна с Украины, в ответ на это Киев подал иск против трех стран во Всемирную торговую организацию.

Кроме того, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка анонсировал введение запрета на импорт ряда наименований польской сельхозпродукции в ответ на одностороннее эмбарго. По его словам, ограничения коснутся яблок, помидоров, капусты и лука.

В свою очередь польский премьер Моравецкий заявил, что Варшава может расширить список запрещенной украинской продукции, если Киев будет нагнетать конфликт.

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «некоторые в Европе подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер».

Он обвинил эти страны, названия которых не привел, в «подготовке сцены» для Москвы. После его речи в МИД Польши был вызван украинский посол, ему выразили «решительный протест по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Зеленским на ГА ООН».

Кроме того, была отменена встреча президентов Польши и Украины на полях Генассамблеи, по официальной версии, причиной стали «изменения в графике». Также Дуда сравнил Киев с «утопающим».

21 сентября стало известно, что министр агрополитики Украины Николай Сольский договорился с польским коллегой Робертом Телусом о разработке вариант взаимодействия по поставкам зерна.

Что об этом думают в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал аграрный конфликт Киева и Варшавы «не первым и не последним», предположив, что разногласий «будет только больше».

По мнению представителя Кремля, если Киев «будет подобные манеры демонстрировать и дальше», украинские власти будут «все меньше нравиться европейцам». Песков подчеркнул, в Москве внимательно наблюдают за развитием событий.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что согласна с заявлением Дуды об «утопающем» Киеве. Однако, по ее мнению, в подобную ситуацию Украина попала из-за стран Запада, в том числе самой Польши.