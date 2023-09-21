Отказ конгресса, отмененная встреча и травма жены. Как проходит визит Зеленского в США

Владимиру Зеленскому отказали в выступлении перед членами палаты представителей из-за «нехватки времени», а 29 членов Республиканской партии США обратились к Белому дому с призывом не выделять Киеву очередной пакет помощи на $24 млрд. До этого глава Украины выступил перед полупустым залом ГА ООН и не смог провести встречу с президентом Польши, а его супруга предположительно травмировала палец. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед американскими законодателями, сообщил телеканал NBC News.

По словам Маккарти, Зеленский «уже выступал» с обращением к членам палаты представителей и у конгресса «нет времени» на проведение еще одного заседания с его участием.

«Это немного напряженная неделя, мы решаем проблему финансирования», – пояснил спикер палаты.

По оценке The New York Times, отказ Зеленскому «подчеркивает глубокие разногласия между республиканцами по поводу продолжающейся помощи США Киеву» и «отражает шаткое положение Маккарти».

При этом председатель палаты представителей провел с украинским президентом личную встречу, которую оценил как «прямую и продуктивную». Как передает CNN, по итогам переговоров спикер не стал гарантировать выделение нового пакета помощи Киеву на $24 млрд. По его словам, Соединенные Штаты должны «позаботиться о собственных финансовых делах».

В свою очередь сенат конгресса, который в отличие от палаты представителей контролируется Демократической партией, провел с Зеленским закрытую встречу. По данным NYT, лидер сенатского большинства Чак Шумер организовал для главы Украины заседание с участием всех 100 сенаторов.

Как передает NBC, переговоры Зеленского с сенаторами продолжались чуть более часа, сам он назвал их «отличным диалогом». Шумер же заявил, что в ходе встречи украинский президент предупредил законодателей, что Украина «проиграет войну», если не получит помощь США.

Во время посещения Зеленским американского Капитолия также стало известно о письме конгрессменов администрации президента США Джо Байдена. В нем 29 представителей республиканской партии выступают против выделения новой финансовой помощи Украине.

Смонтированная речь в ГА ООН

19 сентября Зеленский обратился к Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. На кадрах его речи, которые транслировали американские телеканалы, видно, что в зале было много пустых мест. При этом в эфире украинских телеканалов показали смонтированную версию: съемка зала, по данным канала Mash, была взята с других выступлений, а на записи можно заметить среди слушателей самого Зеленского.

«По всей видимости, была поставлена задача показать полностью заполненный зал во время речи украинского президента», – предположил украинский Telegram-канал Klymenko Time.

При этом с проблемой отсутствия зрителей на выступлении в ГА ООН столкнулся не только украинский президент: канцлер Германии Олаф Шольц также обращался к почти пустому залу.

Издание Bild пояснило, что небольшое количество слушателей в Генассамблее связано с тем, что главы государств и правительств, приезжающие в Нью-Йорк, проводят в зале лишь короткое время. Они присутствуют на вступительной речи и на собственном выступлении, а оставшееся время используют для встреч с другими политиками. При этом, как отмечает Bild, речи выступающих в записи смотрят дипломаты, которые анализируют выступления для своих правительств.

Несостоявшаяся встреча с Дудой

На полях Генеральной Ассамблеи у украинского президента также была запланирована встреча с лидером Польши Анджеем Дудой, однако 19 сентября стало известно о ее отмене «из-за изменения времени заседания».

Отмена переговоров произошла на фоне ухудшения отношений двух сторон из-за позиции Варшавы по импорту украинского зерна. После своего выступления на Ассамблее Дуда заявил, что Украина «ведет себя как утопающий» и поддерживающие ее страны имеют право «защищаться», так как Киев не получит помощи, если «утопит с собой» своих сторонников. Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал такое сравнение некорректным.

21 сентября литовское издание LRT заявило, что встреча президентов все же произошла при посредничестве президента Литвы Гитанаса Науседы, однако пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров опроверг эту информацию, заявив, что трехсторонних переговоров не было. В настоящее время в сообщении на сайте LRT говорится, что Науседа «поговорил с президентами Украины и Польши об облегчении процедур транспортировки зерна, однако президенты всех трех стран так и не встретились».

Травма Елены Зеленской

Первая леди Украины, сопровождающая супруга во время поездки в Соединенные Штаты, также столкнулась с трудностями: 20 сентября украинское издание «Страна.ua» обратило внимание на ее перебинтованный средний палец правой руки.

«Похоже, Елена Зеленская травмировала палец в ходе визита в США», – говорится в сообщении издания.

По данным СМИ, снимки с повязкой сделаны на второй день визита, а в день приезда бинта на руке первой леди не было.