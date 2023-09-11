«Приостановить дипломатические сношения». Чем РФ ответит на запрет россиянам ввозить в ЕС личные вещи

Зампред Совбеза Медведев предложил отозвать из Евросоюза дипломатов РФ из-за запрета на ввоз автомобилей и личных вещей для россиян. В Совфеде рекомендуют гражданам страны не посещать Европу до завершения спецоперации и призывают к зеркальному ответу на санкции, а представитель Кремля Песков надеется, что российские власти не будут «падать до такого уровня». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Неоднородная реакция России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение Евросоюза запретить россиянам ввоз личных вещей и автомобилей «плевком в лицо каждому гражданину России» и призвал приостановить дипломатические отношения с ЕС.

«Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. <...>

Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну», – написал он в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал принятые европейской стороной меры как «чрезвычайные с точки зрения здравого смысла» и выразил надежду, что РФ не будет «падать до такого уровня» и вводить зеркальные ограничения.

«То, что сформулировали европейцы, это просто не укладывается в голове», – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в настоящее время диалог с Евросоюзом является бесполезным, однако Москва рассчитывает на его возобновление в будущем.

Председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас, напротив, призвал установить в России аналогичные запреты для граждан Евросоюза, так как, по его мнению, только они могут способствовать отмене установленных правил. В свою очередь глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Европу до завершения военной операции на Украине.

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов назвал действия Евросоюза «абсолютно незаконными», так как речь идет о предметах личного пользования, а запрет был введен на торговый оборот. При этом он подчеркнул, что российская таможня никак не может повлиять на европейскую сторону из-за заморозки странами ЕС таможенного сотрудничества с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС назвала ограничения для россиян «расизмом», а первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН счел их «попыткой унизить» российских граждан.

«Одежда вряд ли будет конфисковываться»

Европейские страны могут не изымать у пересекающих границу россиян личные вещи, находящиеся в списке запрещенных, пояснил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. По его словам, при реализации санкционных мер необходимо «все принимать во внимание».

«Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций», – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что возможные послабления не распространяются на дорогие вещи, в том числе на автомобили, так как въезд на территорию Евросоюза на транспорте, зарегистрированном в России, запрещен. Ферри добавил, что ограничения не являются новыми и действуют «уже достаточное длительное время».

Представитель ЕК Балаш Уйвари тоже заверил, что «запрещенная» одежда, в которой россияне могут пересекать границу, «вряд ли будет конфисковываться».

Что известно о запрете на ввоз автомобилей и смартфонов в ЕС

10 сентября Европейская комиссия опубликовала разъяснения, в соответствии с которыми въезд на территорию стран ЕС запрещен на зарегистрированных в России автомобилях вне зависимости от того, используются они в частных или коммерческих целях.

Кроме того, по заявлению ЕК, правила запрещают россиянам ввозить в Евросоюз личные вещи: ноутбуки, мобильные телефоны, косметику, чемоданы, изделия из меха и кожи, а также полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты и фотокамеры.

Как пояснили в Еврокомиссии изданию РБК, решение о том, как применять санкционные меры, принимают конкретные страны объединения.

Посольство России в Финляндии уже призвало россиян отказаться от поездок в страну на машинах с российскими номерами, а российское диппредставительство в Германии предупредило о случаях конфискации автомобилей.