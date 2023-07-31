«На берег можно и не сходить». В Батуми протестуют против «звездного круиза» из Сочи

Несколько протестующих задержали в Батуми в ночь на 31 июля из-за стычек с правоохранителями. В порту дежурят усиленные наряды полиции для безопасности отдыхающих, территория оцеплена специальными железными ограждениями. Демонстранты снова выступили против прибытия пассажирского лайнера Astoria Grande из РФ, на борту которого на этот раз находятся не только туристы, но и звезды российской эстрады. Сами артисты не беспокоятся по поводу акций протеста. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники МВД Грузии задержали в понедельник, 31 июля, несколько человек, протестующих против прибытия пассажирского лайнера Astoria Grande из РФ в Батуми, передает телеканал «Формула».

По его данным, люди были задержаны в административном порядке из-за стычек с правоохранителями. В порту дежурят усиленные наряды полиции для безопасности отдыхающих, территория оцеплена специальными железными ограждениями.

Представители оппозиционных партий начали собираться в Батуми около порта поздней ночью. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за отделение Абхазии от Грузии. На митинге также находился лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

«На данный момент ситуация спокойная, однако время от времени происходят стычки с полицией», — отмечает ТАСС.

Напомним, вечером 27 июля более сотни граждан Грузии вышли на пристань Батуми с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту.

Недовольство демонстрантов вызвал не только сам факт швартовки судна, но и комментарии ряда пассажиров местным СМИ, сообщивших, что они ранее бывали в Абхазии.

Акция протеста тогда продлилась около часа, после чего лайнер покинул причал. Собравшиеся на пристани сопроводили его отплытие прозвучавшими из динамиков гимнами Грузии и ЕС.

Как уточнили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, Astoria Grande выполняет рейсы по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амасра — Стамбул — Сочи и ходит под флагом Палау. В батумский порт лайнер вошел из Трабзона. При этом судовладельческая компания зарегистрирована на Сейшельских островах и не находится под санкциями, отметил круизный оператор.

Интересно, что на сайте Miray Cruises ранее был проанонсирован «звездный круиз» по тому же маршруту из Сочи в Турцию и Грузию, он стартовал 29 июля. На борту лайнера, по информации круизного оператора, находятся популярные артисты российской эстрады — Дмитрий Колдун, «Те100стерон», Митя Фомин, Амирчик, а также ведущие Иван Чуйкин и Дмитрий Оленин. Судя по всему, сегодняшняя акция протеста была приурочена как раз к их прибытию.

В разговоре с «Газетой.Ru» перед стартом круиза Оленин отмечал, что не опасается протестов в Батуми:

«Нет, ну какие могут быть опасения? Это же не воинственно настроенные граждане, это мирно протестующие. К тому же не обязательно выходить с лайнера.

Можно оставаться на борту», — ответил шоумен на вопрос о том, не беспокоится ли по поводу повторения ситуации.

«Комету» снова не запустили

Добавим, что в этом году паром «Комета» по маршруту Сочи — Батуми решили не запускать. Из-за возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией это стало невыгодно, пояснил директор обслуживающей паром компании «Сибас» Давид Кикнадзе.

«Будем наблюдать ситуацию на следующий год, если будет что-то интересное, тогда да, потому что сейчас уже самолеты начали почти по $200 летать, а у самолета больше преимуществ, чем у «Кометы», — приводит его слова РИА Новости.

Морское сообщение между Сочи и Батуми прервалось в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Возобновить его планировалось весной 2023 года, напоминает «Коммерсантъ».