«На берег можно и не сходить». В Батуми протестуют против «звездного круиза» из Сочи

Сотрудники МВД Грузии задержали в понедельник, 31 июля, несколько человек, протестующих против прибытия пассажирского лайнера Astoria Grande из РФ в Батуми, передает телеканал «Формула».
По его данным, люди были задержаны в административном порядке из-за стычек с правоохранителями. В порту дежурят усиленные наряды полиции для безопасности отдыхающих, территория оцеплена специальными железными ограждениями.
Представители оппозиционных партий начали собираться в Батуми около порта поздней ночью. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за отделение Абхазии от Грузии. На митинге также находился лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.
«На данный момент ситуация спокойная, однако время от времени происходят стычки с полицией», — отмечает ТАСС.
Напомним, вечером 27 июля более сотни граждан Грузии вышли на пристань Батуми с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту.
Недовольство демонстрантов вызвал не только сам факт швартовки судна, но и комментарии ряда пассажиров местным СМИ, сообщивших, что они ранее бывали в Абхазии.
Акция протеста тогда продлилась около часа, после чего лайнер покинул причал. Собравшиеся на пристани сопроводили его отплытие прозвучавшими из динамиков гимнами Грузии и ЕС.
Как уточнили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, Astoria Grande выполняет рейсы по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амасра — Стамбул — Сочи и ходит под флагом Палау. В батумский порт лайнер вошел из Трабзона. При этом судовладельческая компания зарегистрирована на Сейшельских островах и не находится под санкциями, отметил круизный оператор.
Интересно, что на сайте Miray Cruises ранее был проанонсирован «звездный круиз» по тому же маршруту из Сочи в Турцию и Грузию, он стартовал 29 июля. На борту лайнера, по информации круизного оператора, находятся популярные артисты российской эстрады — Дмитрий Колдун, «Те100стерон», Митя Фомин, Амирчик, а также ведущие Иван Чуйкин и Дмитрий Оленин. Судя по всему, сегодняшняя акция протеста была приурочена как раз к их прибытию.
В разговоре с «Газетой.Ru» перед стартом круиза Оленин отмечал, что не опасается протестов в Батуми:
«Нет, ну какие могут быть опасения? Это же не воинственно настроенные граждане, это мирно протестующие. К тому же не обязательно выходить с лайнера.
Можно оставаться на борту», — ответил шоумен на вопрос о том, не беспокоится ли по поводу повторения ситуации.
«Комету» снова не запустили
Добавим, что в этом году паром «Комета» по маршруту Сочи — Батуми решили не запускать. Из-за возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией это стало невыгодно, пояснил директор обслуживающей паром компании «Сибас» Давид Кикнадзе.
«Будем наблюдать ситуацию на следующий год, если будет что-то интересное, тогда да, потому что сейчас уже самолеты начали почти по $200 летать, а у самолета больше преимуществ, чем у «Кометы», — приводит его слова РИА Новости.
Морское сообщение между Сочи и Батуми прервалось в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Возобновить его планировалось весной 2023 года, напоминает «Коммерсантъ».