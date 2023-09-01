«Он меня называет своим другом». Путин рассказал, что скоро встретится с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин анонсировал «достаточно скорую» встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время своего выступления на уроке «Разговоры о важном» политик назвал китайского коллегу своим другом и подчеркнул, что тот очень много лично делает для развития российско-китайских отношений. Политик также анонсировал новый семейный конкурс, который должен внести вклад в развитие традиционных ценностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин анонсировал скорую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Политики обсудят развитие гуманитарных контактов.

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия и будет встреча с председателем КНР [Си Цзиньпином]», — сообщил глава государства в ходе общения с российскими школьниками в рамках открытого урока «Разговоры о важном».

«Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях», — добавил Путин.

Конкретную дату и что это за «мероприятия», в рамках которых пройдет встреча, российский лидер не назвал.

29 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин приедет в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь» в октябре 2023 года. Информацию о подготовке участия Путина в китайском форуме подтверждали и в Совете федерации, и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем не менее называл сообщения о визите Путина в Китай «преждевременными». По его словам, между Россией и Китаем «прорабатывается график обмена визитами, в том числе на высшем уровне», но говорить о точных датах рано.

Если визит состоится, он станет первой зарубежной поездкой российского президента с того момента, как в марте Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на его арест. Российский лидер «предположительно, несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации», отмечал МУС.

Товарооборот с КНР

Путин сегодня также рассказал, что в последнее время товарооборот страны с азиатскими государствами значительно вырос.

«С учетом темпов развития Азии и стран азиатских, центр экономической, как это всегда бывает, а за ним и центр политической жизни постепенно будет смещаться в эти регионы. Повторяю еще раз: это абсолютно объективный, неизбежный процесс», — уверен президент РФ.

Путин добавил, что изучение восточных языков очень востребовано, необходимы специалисты для работы с азиатскими странами. В то же время политик призвал «не оставлять без внимания» и другие направления.

Лидерские качества

Ученик мастерской «Сенеж» спросил президента, как развить свои лидерские качества.

«Не знаю, честно говоря, не буду врать. Просто нужно заниматься тем делом, которое вам больше всего нравится, и будете добиваться результатов. Как только результатов будете добиваться, вы почувствуете вкус к тому делу, которым занимаетесь, будете примером для других. И так постепенно, постепенно появятся лидерские навыки и качества, и люди за вами пойдут», — ответил политик.

Главная мысль

Путин назвал любовь к России «главной мыслью» открытого урока «Разговор о важном».

«Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески», — отметил он.

Можно посмотреть на это с исторической точки зрения, а также с точки зрения задач, которые стоят перед страной, с позиции истории, традиций, семьи, отметил президент. «Вместе с разных сторон надо подавать эту тему, красиво, интересно, с тем, чтобы у ребят глаза горели», — заключил он.

Путин также анонсировал семейный конкурс для укрепления традиционных ценностей в РФ. Заявки на участие будут приниматься уже с 4 сентября.

«Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесет свой вклад в развитие как раз тех ценностей, которые составляют основу нашего развития. Это в том числе наряду с теми знаниями, которые вы получаете в школе, в университетах, в институтах, будет помогать молодым людям реализовываться в жизни. Выбирать свой путь в жизни и, дальше идя по этому пути, добиваться максимального результата», — отметил президент и призвал участвовать в нем разные поколения.

«Разговоры о важном» — это цикл занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». 1 сентября прошлого года Путин тоже принимал участие в открытом уроке «Разговоры о важном» в Калининграде.