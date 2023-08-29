«Худший пример империализма». Слова папы о матушке-России обидели украинцев

Папа Римский Франциск попал под критику в Украине за свою речь о наследии великой России. Об этом сообщило американское издание The Hill.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова Франциска «империалистической пропагандой».
«Именно такой империалистической пропагандой, «духовными скрепами» и «необходимостью» спасения «великой матушки России» Кремль оправдывает убийство тысяч украинских женщин и разрушение сотен украинских городов и сел», — цитирует The Hill пост Николенко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Николенко выразил сожаление, что российские идеи «заведомо или неосознанно», исходят из уст понтифика.
«Задача папы Римского, по нашему мнению, заключается именно в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на катастрофический курс нынешнего руководства страны», — считает Николенко.
«Худший пример империализма»
The Hill также цитирует заявление главы Украинской греко-католической церкви, верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава (Шевчука). В документе говорится, что он «с большой болью и беспокойством» узнал о словах Франциска. Шевчук считает, что сказанное Франциском о Петре I и Екатерине II является «худшим примером империализма и крайнего русского национализма».
«Слова о «великой России Петра I, Екатерины II, этой великой, просвещенной империи — стране великой культуры и великой человечности» — являются худшим примером империализма и крайнего русского национализма. Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того самого национализма и империализма, которые вызвали войну на Украине сегодня — войну, которая каждый день приносит смерть и разрушения нашему народу», — говорится в заявлении главы Украинской греко-католической церкви.
В УКГЦ допустили, что папа Римский произнес свою речь спонтанно, он не хотел давать каких-либо исторических оценок, и тем более поддерживать империалистические амбиции России. И заявили, что ожидают разъяснений от Святого Престола.
Разъяснения опубликовала апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Киеве.
«Папское представительство решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку папа Франциск никогда не поощрял империалистические идеи. Напротив, он является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма, во всех народах и ситуациях. В том же ключе следует интерпретировать и слова понтифика, произнесенные 25 августа», — заявили в дипмиссии (цитата по РИА Новости).
«Понтифик знает историю, и это очень хорошо»
В Кремле же однозначно приветствовали слова Франциска.
«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Она действительно глубока, имеет глубокие корни, наследие не ограничивается только Петром I и Екатериной II, оно гораздо более давнее.
Песков заявил, что сейчас государство, общественные объединения, учителя в школах и преподаватели в вузах как раз и занимаются тем, чтобы «это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом».
«И то, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, — это весьма и весьма отрадно», — признался Песков.