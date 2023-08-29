«Мы можем уничтожать все российское». Украине разрешили бить по Крыму

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страны — союзники Украины поддерживают удары «по всему российскому, например в Крыму». По его словам, на Западе по этому вопросу сложился «абсолютный консенсус». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказывание доказательством «соучастия западных стран в войне против России», а официальный представитель МИД России Мария Захарова — «политикой русофобии».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры разрешили Киеву наносить удары по Крыму.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории», — заявил Подоляк в эфире телеканала «1+1» (цитата по изданию «Политика страны»).

Чиновник также пообещал, что количество беспилотников «неустановленной природы», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

Медведев вспомнил об Апокалипсисе

На слова Подоляка отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, сказанное является «рафинированным casus belli» (лат. «повод для войны»), и для России — возможностью действовать в рамках jus ad bellum (лат. «право войны» против всех и каждого) в странах НАТО».

«Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе», — написал политик.

В своем посте зампред Совбеза РФ привел несколько цитат. Одна из них — из последней книги Нового Завета: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откровение. 9:6)». Другая принадлежит Ленину: «Нас помнят, пока мы мешаем другим», третья — Хрущеву: «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним».

Захарова не удивлена

Заявление советника главы офиса президента Украины не вызвали удивления у официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Это не секрет. Поэтому мы и называем подобную политику русофобией, а ее западных идеологов — недружественными режимами», — сказала Захарова в разговоре с «Известиями».

На слова Подоляка отреагировали и в Государственной думе. В интервью РИА Новости депутат Михаил Шеремет заявил, что Западу придется ответить в случае агрессии на Крым.

«Это (слова Подоляка — «Газета.Ru») откровенное признание того, что Запад ведет войну против России. Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине. Хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма», – заявил Михаил Шеремет.

В свою очередь депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев назвал заявление Михаила Подоляка фашистским.

«Абсолютно фашистское заявление прозвучало из киевского офиса – уничтожение «всего российского» в Крыму. Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России – русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане», – цитирует Ивлева РИА Новости.

Разные позиции

Ранее Подоляк высказывал позицию, согласно которой Украина не бьет по России.

«Украина не наносит удары по территории РФ. Оружие, предоставленное союзниками, используется для обороны, деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов», — писал Подоляк на своей странице в Twitter (сейчас — Х).

В недавнем интервью телеканалу «Рада» президент Владимир Зеленский заявил, что Украина опасается переносить боевые действия на территорию России.

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — говорил глава государства (цитата по ТАСС).

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поддерживает удары по объектам в России.

«Допустим, в России есть определенный момент, когда мы точно знаем, что устройство запускает ракеты по нашим детям. Должны ли мы спокойно наблюдать за этим моментом и закрывать глаза — или уничтожить его, если у нас есть возможности? Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране <...> мы должны уничтожить его. Это война», — говорил глава СНБО в феврале этого года.

В США же говорят, что удары по территории РФ не поддерживают.

«Я бы хотел четко дать понять, что мы не поощряем и не способствуем [нанесению] этих ударов», — заявил в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (цитата по ТАСС).

При этом Кирби уточнил, что украинцы сами ответственны за выбор целей. В Госдепе также неоднократно заявляли, что не одобряют удары ВСУ по территории РФ, при этом напоминая, что новые регионы России, включая Крым, США считают украинскими.