«Совесть Ивана чиста»: Турчак вступился за генерала, отстраненного после доклада о проблемах в армии

Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак раскритиковал поступок депутата Госдумы Андрея Гурулева, который выложил в своем Telegram-канале прощальное сообщение генерал-майора Ивана Попова своим сослуживцам. Попов в нем предположил, что его быстро уволили со службы после совещания с высшим командным составом, где он «предельно жестко» обозначил проблемы российской армии на Украине. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что все необходимые меры по ситуации будут приняты. О том, что рассказал в своем докладе генерал Попов и как отреагировали на его отстранение, — в материале «Газеты.Ru».

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак прокомментировал сообщения об отстранении от службы командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова после доклада начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

«Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться, — написал политик в своем Telegram-канале. — Армия была и остается вне политики».

Попов утверждает, что в своем докладе осветил проблемы в боевой работе и обеспечении вооруженных сил РФ «откровенно, предельно жестко» и «назвал вещи своими именами».

Аудиоролик прощания Попова с сослуживцами опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии»,

— отметил первый заместитель председателя Совета федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Как рассказывает на записи сам Иван Попов, на совещании с Герасимовым он заострил внимание на отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки, массовой гибели и увечьях сослуживцев от артиллерии.

Военнослужащий предполагает, что в нем почувствовали угрозу, «за один световой день состряпали приказ министра обороны» и уволили со службы. По его словам, командование армией принял генерал-лейтенант Денис Лямин, а Попов ждет какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы.

«Продолжаю выполнять боевую задачу. Главное, это во имя тех, кто никогда уже не вернется с полей сражений, — сказал Иван Попов. — Во имя их памяти, во имя пролитой крови солдатской и офицерской на Запорожье мы обязаны с вами разгромить противника, отразить его наступление создать условия для последующих действий. И тем самым почтить память наших павших товарищей. Всегда с вами, всегда на связи, ваш Спартак» (позывной Попова — «Газета.Ru»).

Ситуацию прокомментировал председатель Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. По мнению депутата, необходимые меры будут приняты.

«Самое главное умение любого начальника — умение видеть проблемы и слышать своих подчиненных, — сказал Картаполов в беседе с URA.RU. — Поэтому я думаю, что услышали, увидели и будут принимать меры те, кому это положено делать».

На момент публикации материала Министерство обороны РФ не комментировало ситуацию.

Свое мнение высказал и военный корреспондент Александр Сладков. Он выложил в своем Telegram-канале видеообращение, в котором назвал ситуацию «рабочей».

«Ситуация неприятная. Ну, кто ее может назвать приятной? Но она рабочая, это рабочая ситуация. Как гражданин, как репортер не имею права оценивать действия начальника генерального штаба в данной ситуации. У нас в армии единоначалие. Начальник генерального штаба сказал, значит, это его решение. По-другому быть не может. Не надо делать из Ивана Ивановича мятежника! Это наш родной генерал, любимый генерал солдатами, офицерами, его подчиненными, людьми. И он еще будет воевать!».

В июне Попов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время попытки наступления на Запорожском направлении пытались проломить оборону 58-й армии, чтобы затем выйти к морю. По его словам, наиболее важную роль в отражении наступления украинских войск на данном направлении сыграла пехота.