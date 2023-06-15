«Извлекли из-под завалов после удара ракеты». Новые детали исчезновения Буданова

Источник российского агентства сообщил, что глава украинской разведки Буданов был сильно ранен во время ночного удара по Киеву 29 мая. По этим данным, ракета прилетела в соседний кабинет, шефа ГУР извлекли из-под обломков и через Польшу доставили в военный госпиталь в Берлине. Сейчас он находится там в тяжелом состоянии. Буданов с 29 мая не появлялся на публике и крайне мало появлялся в медиапространстве. Журналисты не исключили, что опубликованные с ним видео были сняты заранее. На Украине даже начали распространяться слухи, что глава разведки погиб, но в Киеве заявили, что эти сообщения — фейк.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов получил серьезное ранение в результате российского удара по Киеву 29 мая. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, получивших эту информацию от агентов в украинской военной разведке.

«По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, главу разведки извлекли из-под завалов, после чего эвакуировали санитарным вертолетом на военную базу Жешув на юго-востоке Польши. Оттуда его прибывшим с немецкой базы Рамштайн спецбортом доставили в Берлин.

Информация о полете этого самолета сохранилась в сервисе Flightaradar, позволяющем отслеживать рейсы воздушных судов в режиме реального времени. Согласно этим данным, 29 мая около 10 часов утра UTC из Жешува действительно вылетел борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, который через Краков прибыл в Германию.

Источник РИА Новости добавил, что известно и место лечения Буданова после ранения: госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. Агентура сообщала, что глава разведки находится в тяжелом состоянии.

29 мая российское Минобороны сообщило, что накануне ночью армия нанесла массированный ракетный удар по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские паблики и СМИ сообщали, что прилеты были по Рыбальскому острову в Киеве в районе офиса разведки. Позже бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ведомства.

На следующий день украинские беспилотники были сбиты над несколькими районами Москвы и Подмосковья. Комментируя этот инцидент, российский президент Владимир Путин заявил, что атака дронов была ответом на удары по штабу ГУР в Киеве.

С 29 мая Буданов не появлялся на публике. Однако уже после атаки на Киев, в 15:20 в его Telegram-канале появилось видео, где Буданов обещает ответить на российские ракетные удары. Когда именно была сделана запись, непонятно, сам глава разведки в своих словах не дал никакой привязки ко времени или дате. В связи с этим российские паблики предположили, что видео было «консервой» — то есть снятым заранее.

5 июня украинские СМИ и Telegram-каналы сообщали о смерти Буданова от ранений, полученных в результате удара по штаб-квартире разведки, и что ведется подготовка к его похоронам. Однако в Центре противодействия дезинформации Украины заявили, что эти сообщения — «вброс, организованный российской пропагандой».

На следующий день информацию о якобы смерти главы ГУР опровергла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью и являются попытками выдать желаемое за действительное. При этом украинские власти никак не опровергали информацию о ранении Буданова.

11 июня в Минобороны Украины опубликовало полуминутное видео с сидящим в кабинете Будановым. За все время записи он не издает ни звука, не открывает рта, лишь моргает и немного улыбается. Завершается видео дисклеймером «Продолжение следует. Планы любят тишину». Ролик был посвящен идущему контрнаступлению ВСУ и объяснял молчание официального Киева по этому поводу. Российские и украинские журналисты, изучившие видео, сообщали, что оно носит следы монтажа и могло быть сгенерировано нейросетью.

На следующий день, 12 июня, пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов предположил, что исчезновение его начальника из публичного пространства связано с заданием, на котором сейчас находится Буданов. По словам Юсова, с шефом разведки все в порядке, однако он часто принимает участие в неких тайных операциях.