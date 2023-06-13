Подготовлен законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников военной операции

Депутаты предложили освобождать от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Речь идет о добровольцах из колоний и тех, против кого заведены уголовные дела. Освободить от уголовного наказания смогут только тех граждан, которые совершили преступление до вступления закона в силу.

В Госдуму внесли проект закона, который позволит погасить судимость или освободить от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников, совершивших до поступления на службу преступления небольшой и средней тяжести. Авторами инициативы выступили депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина («Единая Россия), а также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Нововведения коснутся как мобилизованных, так и тех, кто заключил контракт с Минобороны в период мобилизации или военного положения. В документе подчеркивается, что речь идет только о совершивших преступления или начавших отбывать наказание до вступления закона в силу (в случае принятия это произойдет со дня его опубликования).

Освобождать от уголовного наказания предлагают заключенных и тех, против кого заведены уголовные дела, но они отправились в зону боевых действий добровольцами или в результате мобилизации. Согласно документу, уголовное преследование будет прекращено (или судимость будет погашена) со дня увольнения со службы или получения военным государственной награды. Исключением будут ситуации, когда военнослужащего лишили звания или уволили из-за приговора в виде реального или условного срока.

«Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей», — говорится в пояснительной записке.

Подавать ходатайство о прекращении или приостановке уголовных дел против военнослужащих также будут командования воинских частей.

«Правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации», — считают авторы инициативы.

Действие законопроекта предлагают распространить также на тех лиц, в отношении которых были возбуждены уголовные дела на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до 30 сентября 2022 года (даты вхождения этих регионов в состав РФ).

Военная служба для людей с судимостью

В конце мая комитет Госдумы по обороне предложил разрешить службу по контракту ограниченно годным и судимым гражданам во время мобилизации и при военном положении.

Документ внесли глава комитета Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Авторы поправок утверждают, что в ходе работы «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен».

Если документ будет принят, заключить контракт с Минобороны смогут те, кто не осужден за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмену, шпионаж и другие тяжкие преступления. Минобороны также составит список заболеваний, наличие которых не позволит ограниченно годным россиянам поступить на службу.

10 июня комитет рекомендовал принять этот законопроект в первом чтении. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды должны подписать контракты с Минобороны до 1 июля.

В ведомстве считают, что это решение придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач». 12 июня добровольческий отряд «Ахмат» сообщил о подписании контракта с Минобороны. 13 июня ведомство отчиталась о подписании контрактов еще с четырьмя отрядами добровольческого корпуса и тремя бригадами.