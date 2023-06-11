«Незаконно получал материальные и другие блага». Экс-главе Киргизии добавили срок

Бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о коррупции на золоторудном месторождении «Кумтор». С учетом предыдущего приговора он должен отбыть наказание в тюрьме строгого режима в течение 30 лет. Этот срок смягчили с пожизненного. Бакиев с 2021 года находится в розыске по делу о злоупотреблении должностным положением. Известно, что он прячется в Белоруссии. Минск не выдает вывшего президента Бишкеку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В итоге 30 лет

Первомайский районный суд Бишкека заочно признал виновным бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева в коррупции на крупнейшем в Центральной Азии золоторудном высокогорном месторождении «Кумтор», расположенном в 350 км от киргизской столицы. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Бакиеву назначили 10 лет лишения свободы. Также судебная инстанция постановила конфисковать имущество экс-президента. Кроме того, ему нельзя занимать государственные должности в течение трех лет.

Экс-президента осудили по ч.2 ст. 336 УК («Коррупция»). Но с учетом прошлого приговора Верховного суда Киргизии от июля 2016 года Бакиев должен отправиться в колонию строгого режима на 30 лет. Тогда экс-президенту смягчили заочный приговор с пожизненного до нынешних 30 лет.

Получение благ

По данным Генпрокуратуры Киргизии, в течение 27 лет — с 1992 по 2019 год – руководство занимающейся добычей драгметаллов компании «Кыргызалтын» незаконно получало «материальные и другие блага». Следствие установило, что должностные лица «Кыргызалтына», работая совместно с канадской горнорудной Cameco и золотодобывающей Centerra Gold Inc., а также с «Кумтор Оперейтинг Компани» и «Кумтор Голд Компани», заключали невыгодные для Бишкека договоры о разработке золоторудного месторождения «Кумтор».

Суд установил, что Бакиев был причастен к «незаконному получению» этих «материальных и других благ» при заключении невыгодных контрактов. В течение какого времени он участвовал в незаконной деятельности, не уточняется. Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 год.

Кроме экс-президента, по делу о коррупции на месторождении «Кумтор» проходят еще несколько бывших чиновников, а также младший сын Курманбека Бакиева — Максим Бакиев. Последнему суд назначил 13 лет лишения свобод и постановил конфисковать имущество.

Объявлены в розыск

Летом 2021 года Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил Бакиева в розыск. Его привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением при подписании соглашений с канадскими инвесторами. Временной промежуток такой его незаконной деятельности не уточняется.

С того же времени и по тому же обвинению в розыске находился первый президент Киргизии Аскар Акаев. Он, по версии следствия, занимался противоправной деятельностью с 1992 по 1994 год. Кроме того, следствие проверяет причастность к этому делу еще двух бывших президентов — Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Известно, что Курманбек Бакиев в настоящее время проживает на территории Белоруссии. Он бежал туда после государственного переворота в апреле 2010 года. Бишкек не единожды требовал от Минска экстрадиции бывшего главы государства, однако каждый раз Белоруссия отказывала.

Полностью искупил вину

Бакиев занял пост президента в 2005 году в результате революции, в ходе которой свергли Акаева. Последний занимал пост президента 15 лет — с 1990 года. В конце лета 2021 года — через 16 лет после изгнания — он вернулся в Киргизию и стал давать показания по делу о коррупции на Кумторе.

В январе 2022 года действующий президент Киргизии Садыр Жапаров сделал заявление, согласно которому Акаев «полностью искупил вину перед народом» за прежние ошибки. 13 января Генпрокуратура страны прекратила уголовные дела в отношении Акаева.