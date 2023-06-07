На фоне спорного закона: Мишустин сообщил о планах создать в Киргизии девять русских школ

В Киргизии откроют девять русскоязычных общеобразовательных школ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе встречи с главой правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым он сообщил, что инициатива поможет развитию в республике образования на русском языке. Стоимость проекта, за который заплатит Россия — около 4,5 млрд рублей. Ранее парламент Киргизии принял закон о языке, понижающий статус русского.

Девять школ с обучением на русском языке по российским стандартам откроют в Киргизии. Об этом в ходе встречи в Сочи с киргизским премьер-министром Акылбеком Жапаровым заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, передает агентство «Интерфакс».

«Начинаем проект создания в Киргизии девяти общеобразовательных школ по обучению на русском языке по российским стандартам. Эта новая масштабная инициатива будет способствовать развитию образования на русском языке в Киргизии», — сказал Мишустин.

Он отметил, что реализация проекта обусловлена договоренностями российского и киргизского президентов. Официальный старт проекта ожидается 1 сентября – его должны, по словам премьер-министра Киргизии Жапарова, дать Владимир Путин и Садыр Жапаров.

Киргизский премьер также поблагодарил власти РФ за поэтапное увеличение бюджетных мест в российских вузах для граждан Киргизии.

«Надеемся на скорейшее предварение в жизнь озвученных планов по увеличению квоты до тысячи человек в ближайшее время», — добавил Жапаров. По его словам, с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком обсуждалась возможность дальнейшего расширения квоты до 5 тыс. бюджетных мест.

9 мая Мишустин сообщал, что в Киргизии откроют девять русскоязычных школ. Тогда премьер РФ заявил, что «эта долгосрочная программа станет еще одним символом многовековой дружбы народов России и Киргизии».

Мишустин также выразил мнение, что открытие новых школ поможет укреплению позиций русского языка, который имеет официальный статус по конституции Киргизии.

29 марта между правительствами Киргизии и России было подписано соглашение об условиях создания русских школ.

«В этом году планируется начать строительство школ в городах Бишкек, Баткен и Каракол. Все девять школ будут типовыми и иметь бассейны», — говорил замминистра образования и науки Уланбек Усеков. Он добавил, что каждый год планируется возводить по три учебных заведения. Первые школы построить хотят до 2025 года включительно.

Стоимость одной школы – 500 млн рублей, в ней смогут обучаться 1200 школьников. Строить их будут за счет российского бюджета, общая стоимость проекта – 4,5 млрд рублей.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил в декабре 2022 года агентству «Кабар», что он предложил вести документооборот на киргизском языке – поскольку «при ведении документации на русском кадры допускают ошибки».

«Чтобы не было беспорядка, основной документ должен быть на кыргызском языке, и к нему должен прилагаться русский вариант. У нас все равно документы с кыргызского переводят на русский. Всем известно, что русский язык у нас закреплен в Конституции как официальный», — добавил политик.

Жапаров также отметил, что «если будут хорошие русскоязычные школы, качественное образование, то лет через 5-10 русский язык вновь будет развиваться».

При этом 31 мая парламент Киргизии в третьем чтении принял закон о языке. Согласно документу, существенно расширяется сфера использования киргизского языка, на него в том числе должны полностью перейти чиновники. Устанавливается также планка в 70% для контента на киргизском языке для СМИ – раньше на нем должно было печататься и транслироваться только 50% информации.

Спикер парламента Нурланбек Шакиев объявил, что принят «исторический законопроект». Однако пока президент республики Жапаров не подписывал закон о языке.

«Россия рассчитывает, что Кыргызстан будет проводить сбалансированную языковую политику», — заявила 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также добавила, что власти республики ранее заверяли Кремль, что принятый законопроект «не преследует цель отменить русский язык».

Как сообщает газета «Взгляд», за последние 30 лет произошло сильное сокращение доли русских в органах государственной и муниципальной власти Киргизии (всего русское население в Киргизии сократилось с момента распада СССР в три раза). По состоянию на 2023 год доля русских в Киргизии составила около 5%, киргизов – 74%, узбеков – 14,8%. «Хотя в стране по-прежнему высокий процент людей, которые владеют русским языком, высока доля тех, которые вообще не знают русского языка», — говорится в материале.

По данным газеты «Ведомости», «если раньше русский язык наравне с киргизским использовался свободно и повсеместно во всех сферах жизни, то теперь он уравнивается со всеми остальными языками, а киргизский делают господствующим».