Пока аммиак не пойдет. Москва ограничила выполнение зерновой сделки

Действие зерновой сделки снова приостановлено, поскольку Россия заблокировала регистрацию судов в украинских портах, заявили в ООН. Такое решение Москва приняла, так как экспорт аммиака так и не восстановился. 18 мая Москва согласилась на продление зерновой сделки еще на два месяца с условием, что препятствия для поставок российского зерна и удобрений будут устранены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российская сторона уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле, что ограничивает регистрацию судов, направляющихся в одесский порт Южный, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Решение принято из-за так и не восстановившегося экспорта аммиака из РФ.

»Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака», — сказал он.

В ООН выразили обеспокоенность в связи с замедлением исполнения черноморской зерновой сделки. В мае из украинских портов вышло всего 33 судна. Это в два раза меньше, чем в предыдущем месяце.

«Мы продолжим взаимодействие в целях полного возобновления операций и продолжения работы инициативы. Ожидаем, что [стороны] возьмут на себя обязательства о допуске судов во все три порта без предусловий, об увеличении числа успешных инспекций в день, предсказуемой регистрации, об экспорте удобрений, включая аммиак, и возобновлении аммиакопровода »Тольятти — Одесса», — подчеркнул Дюжаррик.

Российская сторона пока никак не прокомментировала заявление ООН.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину. ООН также хочет включить в зерновую сделку больше украинских портов и расширить список грузов.

В конце мая Reuters со ссылкой на замминистра реновации Украины Юрия Васькова сообщало, что Киев согласится на транзит российского аммиака по своей территории, если ООН и Москва предоставят гарантии безопасного экспорта зерна по Чёрному морю.

«Если это ключевой вопрос, то они должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (экспортировать зерно. — «Газета.Ru») и тогда наше высшее политическое руководство решит, в наших интересах это или нет», — сказал Васьков.

Условия сделки

Представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку 22 июля 2022 года. Соглашение предполагает вывоз с территории Украины зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. В настоящее время разрешен экспорт из трех портов, в том числе из Одессы. Движение судов координирует центр в Стамбуле.

Соглашение несколько раз продлевалось, в последний раз Москва не сразу согласилась на пролонгацию, тем не менее сделку все же продлили до 17 июля без изменений. Российский МИД при этом заявил, что ближайшие два месяца черноморской инициативы будут решающими для ее дальнейшей судьбы. Российская сторона, помимо реанимирования провода аммиакопровода Тольятти-Одесса, настаивает на переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, разблокировке транспортной логистики и страхования, поставок запчастей и разморозке активов российских компаний.

Причем тут аммиакопровод

Возобновление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» остается камнем преткновения в переговорах в рамках зерновой сделки. Транзит аммиака был приостановлен в день начала военной операции ВС РФ, 24 февраля 2022 года. «Тольяттиазот» заявил о проработке железнодорожных маршрутов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что одобрит подачу аммиака из РФ в порт Одессы только при обмене пленными по формуле «всех на всех». В Кремле эту идею отвергли, заявив, что аммиак и люди «это не одно и то же».

Первая очередь аммиакопровода была введена в строй в октябре 1979 года. Сейчас его контролируют российский «Трансаммиак» и украинский «Укрхимтрансаммиак».