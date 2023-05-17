Эрдоган поблагодарил Путина, Зеленского и Гутерриша за продление зерновой сделки

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней. Он добавил, что российская сторона не будет мешать выходу турецких судов из украинских портов, и поблагодарил за это президента РФ Владимира Путина – за поддержку усилий. Постпред РФ при ООН заявил, что Москва согласилась нехотя – не теряя надежды на «решение проблем в реализации» сделки.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Захарова подтвердила, что зерновая сделка продлена на два месяца. Она также заявила, что «перекосы» в выполнении сделки должны быть исправлены максимально быстро», — говорится в сообщении.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь сообщил, что Москва согласилась на продление зерновой сделки, поскольку «не теряет надежды, что проблемы в ее реализации будут решены».

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что зерновая сделка продлевается на 60 суток.

«Я хотел бы сообщить хорошие новости всему миру. <…> Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца. Я желаю, чтобы это решение было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия в будущем, выполняя все условия соглашения», — сказал турецкий глава.

По словам Эрдогана, «их российские друзья заявили», что не будут мешать выходу турецких судов из украинских портов – Одессы и Николаева.

Он также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, президенту Украины Владимиру Зеленскому и генсеку ООН Антониу Гутерришу за их усилия по продлению зерновой сделки.

«Я передаю благодарность президенту России, моему дорогому другу Путину за искреннюю поддержку, которую он оказывал нам в этом процессе», — сказал Эрдоган.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин напомнил, что зерновая сделка включает в себя разрешение на вывоз из России через Украину аммиака. «Напомню, что они [Стамбульские соглашения, зерновая сделка] состоят из двух взаимоувязанных частей — «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и сырья для удобрений, включая аммиак, и Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — сказал Вершинин.

По его словам, дальнейшая позиция РФ будет зависеть от «реального прогресса по поставкам российской продукции», в том числе – решения вопросов с платежами, логистикой, страховками, размораживания финансовой деятельности РФ и поставок аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Из-за невозможности продавать сырье частные компании и госбюджет теряют миллиарды долларов.

Запуск аммиакопровода остается камнем преткновения в вопросе зерновой сделки. Как сообщало издание «Блокнот», президент Украины Владимир

Зеленский говорил, что одобрит подачу аммиака из РФ в порт Одессы при обмене пленными по формуле «всех на всех».

Украинский лидер заявил об этом 16 сентября. «Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных», — сказал Зеленский.

В Кремле заявили, что идея неуместна. «Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — сказал Дмитрий Песков. Спустя 5 дней, 23 сентября, RTVI сообщил, что в день объявления в России частичной мобилизации произошел один из крупнейших обменов военнопленными с Украиной — на родину вернулись 55 российских военных в обмен на 215 украинских, в том числе бойцов полка «Азов» (организация запрещена в России), взятых в плен при осаде «Азовстали» в Мариуполе. Москва также получила украинского политика Виктора Медведчука.