Спутниковые снимки подтверждают удар по штабу ГУР МО Украины

СМИ опубликовали кадры штаба ГУР Минобороны Украины до и после предполагаемого удара ВС РФ. В публикации говорится, что либо «прилетело очень серьезно», либо «они внезапно решили делать ремонт». Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявлял, что удар БПЛА по Москве 30 мая – это «месть начальника ГУР Кирилла Буданова» за уничтоженную ставку.

Спутниковые снимки здания штаб-квартиры Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины после российского ракетного удара подтверждают заявление МО РФ о поражении украинского пункта принятия решений. Фотографии опубликовало издание «Украина.ру».

«Либо по зданию ГУР действительно прилетело очень серьезно и завалило тамошний бункер, либо они внезапно решили делать ремонт и выкопали огромное количество земли прямо на внутренний двор и стоянку», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Кадры были сделаны 25 и 30 мая. Также 30 мая Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы поразили центральные пункты принятия решений на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 31 мая заявил, что атака беспилотников на Москву, состоявшаяся 30 мая, была ответом на удар ВС РФ по штабу ГУР МО Украины.

«Мы уже говорили о возможностях по нанесению ударов по штабам принятия решения, центрам принятия решения. Разумеется, к этим категориям относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар», — сказал Путин.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива также заявил, что ставка ГУР МО Украины в Киеве была уничтожена российской ракетой.

«Атака беспилотников по Москве и области — месть начальника ГУР МО (Кирилла) Буданова за уничтоженную вчера ракетой его ставку на Рыбальском острове в Киеве», — сказал Кива.

Представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил 30 мая, что российским ударом были поражены «центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории России».

По его словам, в указанных пунктах под руководством сотрудников западных спецслужб планировались теракты в РФ. Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием. «Все назначенные объекты поражены», — подытожил Конашенков.

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на Москву подтверждают, что РФ необходимо продолжать специальную военную операцию. В Минобороны России заявили, что в атаке на московский регион участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов. Уточнялось, что три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

29 мая начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал России скорый ответ на удары по Киеву.

По словам Буданова, ответ Украины «не заставит себя ждать». «Скоро все все увидят», — сказал он.

29 апреля военный аналитик Юрий Кнутов рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», по какой причине российские войска наносят удары по штабам и базам ВСУ.

По словам эксперта, эти удары стали предупредительной мерой для срыва украинского контрнаступления в Донбассе.

Кнутов заверил, что удары ВС РФ были массированными и высокоточными, украинская сторона потеряла большое количество военных.

Аналитик добавил, что ракеты большой дальности X-101, X-555 можно с высочайшей точностью навести на объект, поэтому они смогли поразить выбранные объекты, в том числе один из штабов, в котором на момент удара пребывали высокопоставленные военные Украины и стран Запада.