«Придется жестко отвечать». Как в Москве и Пекине отнеслись к идеям Киссинджера

России придется жестко ответить на вступление Украины в НАТО, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил о том, что если в одной из стран альянса начинается вооруженный конфликт, то все остальные союзники тоже могут в него вступить. Таким образом он прокомментировал мнение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который утверждает, что необходимо принять Украину в НАТО.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление экс-госсекретаря Генри Киссинджера, который утверждает, что НАТО необходимо принять Украину для прекращения конфликта с Россией.

Медведев подчеркнул, что Североатлантический альянс, «уже ведет гибридную войну» с Россией. Кроме того, он считает, что «украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории».

Российский политик также предупредил, что Москве «придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами», и напомнил о ст. 5 Вашингтонского договора, согласно которой все участники НАТО заступятся за ту страну-члена блока, которая подверглась вооруженному нападению, и примут полноценное участие в конфликте.

«Тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе кровавых конфликтов. Это должно быть ясно даже тем, кто подошел к вековому юбилею», – написал в своем Telegram-канале Медведев, имея в виду Киссинджера, которому 27 мая исполнится 100 лет.

МИД КНР также прокомментировал позицию американского дипломата. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь заявил ТАСС, что Украина не должна стать полем боя великих держав.

«Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была четкой: мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами. В сложившейся ситуации всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, способных усугубить и осложнить кризис», – сказал китайский дипломат.

Если принять Украину в НАТО, то можно предотвратить конфликт между Москвой и Киевом, не создав при этом условия для следующего витка противостояния между ними.

Такую идею в интервью The Economist ранее высказал бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности 99-летний Генри Киссинджер.

Он также предполагает, что у украинской армии удастся заполучить территории, которые отошли России в ходе спецоперации, но Крым все равно останется за Москвой.

В частности, РФ при любом варианте мирного соглашения, полагает экс-госсекретарь, оставит за собой Севастополь (база для Черноморского флота).

«Мы можем получить ситуацию, когда у нас будет недовольная [итогами конфликта] Россия и одновременно недовольная ими Украина – баланс недовольств. Так что для безопасности Европы лучше, чтобы Украина была в НАТО, где она не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», – считает Киссинджер.

Дипломат уверен, что власти Украины понимают: пока страна вне блока у них больше свободы дипломатического маневра.

Вместе с тем он считает «безумно опасной» позицию европейских политиков, которые уверены, что поставлять оружие Украине безопаснее, чем принимать ее в Североатлантический альянс.

«Сейчас мы вооружили Украину до такой степени, что в итоге в Европе она станет самой хорошо вооруженной страной с самым неопытным в стратегическом плане руководством», – констатировал Киссинджер.

Бывший глава американского Госдепа заявил, что в итоге Украина должна оказаться под защитой Европы, а не «государством – отшельником, которое само за собой следит».

Киссинджер признал, что изменил свою точку зрения по поводу членства Украины в НАТО. По его словам, он хочет избежать ситуации, при которой Украина стала бы внеблоковым нейтральным государством.

«Раньше я хотел, чтобы Украина была нейтральной. Но это не имеет смысла, когда в НАТО и Финляндия [вступила], и Швеция [близка к вступлению]. <…> Могу обозначить для вас принципы усилившейся независимой Украины, которая будет иметь тесные связи с Европой и будет либо плотно интегрирована в НАТО, либо частью НАТО. Это не идеальный итог. Это был бы мой прогноз в отношении того, что скорее всего произойдет», – сказал бывший госсекретарь.

Дипломат в интервью The Economist высказал свою точку зрения и по поводу отношений России и Китая. Он сомневается в том, что Москва и Пекин смогут наладить успешное сотрудничество по Украине. Киссинджер считает, что у стран есть инстинктивное недоверие друг к другу.

В конце сентября 2022 года Киев подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Тогда генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что военно-политический блок придерживается «политики открытых дверей», но для становления какой-либо страны членом союза нужно, чтобы все действующие страны-участницы дали на это свое согласие.

Столтенберг ранее заявил, что «будущее Украины — в семье альянса» и с этим «согласны все союзники». Эти слова вызвали удивление у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства этой страны.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на него пригласили украинского лидера Владимира Зеленского. В одном из своих видеообращений он сказал, что «ни европейцы, ни украинцы не поймут», если там не «прозвучит заслуженное приглашение» в альянс.

При этом в Верховной раде считают, что приглашение Украина если и получит, то в следующем году.

«Приглашение с конкретными датами, думаю, что не совсем реально именно на этом саммите. Но я надеюсь, что на следующем, который будет в Вашингтоне, это будет... вопрос номер один», – сказал глава постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

Чернев надеется, что в Вильнюсе Киев сможет получить «гарантии безопасности» до того момента, пока Украина не станет полноценным членом НАТО. «Вот это, я думаю, максимум, который мы можем на сегодня получить на саммите в Вильнюсе», – добавил он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что намерение Украины вступить в Североатлантический альянс стало одной из причин начала спецоперации.