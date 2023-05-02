Госдепартамент США отреагировал на атаки дронов на объекты в Крыму и Брянской области

В США прокомментировали атаки беспилотников на объекты в Севастополе и Брянской области. Представитель Госдепартамента призвал помнить, «что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой», а потому США будут продолжать поддерживать Украину. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Запада поставили Киеву условие не применять поставленное ими оружие на территории России.

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал атаки беспилотников на объекты в Брянской области и в Севастополе. Он заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и будет пытаться привлечь Россию к ответственности за ее действия на территории Украины.

«Пусть наши украинские партнеры говорят о конкретных операциях, которые они решают предпринять. Я думаю, очень важно, чтобы все мы помнили… что Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность», — заявил Патель.

Он указал, что США будут предпринимать шаги по привлечению Москвы к ответственности.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших украинских партнеров, чтобы убедиться, что у них есть необходимые инструменты, чтобы защитить себя, добиться наилучшего возможного положения за столом переговоров», — добавил представитель ведомства.

Атаки объектов в Крыму и Брянской области

Об атаке беспилотника на Брянскую область 28 апреля сообщал глава региона Александр Богомаз. По его словам, в Суземском районе тогда никто не пострадал, но были повреждены гараж и автомобиль, а также одно домовладение.

1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об одном сбитом беспилотнике. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что дрон сбила система ПВО на западе полуострова.

29 апреля в ходе атаки беспилотников в Севастополе произошел взрыв на нефтебазе в Казачьей бухте. Один дрон был сбит силами флота из стрелкового оружия, а второй попал в цистерну нефтехранилища, сообщал Развожаев. Начался пожар, в результате которого были повреждены четыре цистерны. Губернатор заверял, что гражданским объектам ничего не угрожает. К вечеру огонь удалось потушить.

Комментируя атаку на нефтебазу в Севастополе, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала ее элементом подготовки к контрнаступлению. По ее словам, этот удар заставит российские силы «рассредоточиться в поисках более безопасного места».

В украинской военной разведке фактически подтвердили, что Украина нанесла удар по нефтебазе. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов назвал атаку «Божьей карой за Умань» и посоветовал жителям Крыма в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами.

Запад против атак российской территории

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что западные страны ранее внедрили правило, согласно которому Украина не может атаковать российскую территорию с помощью поставленного ими оружия.

По его мнению, Украине «необходимо помогать и дальше», однако военная помощь не должна привести к эскалации и участию в конфликте НАТО.

Стоит отметить, что США и страны Европы не считают атаки на объекты в Крыму ударами по территории России, поскольку не признают Крым российским. Так, в феврале 2023 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала «законными целями» для Вооруженных сил Украины военные объекты в Крыму. По ее словам, на полуострове находятся «массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки».

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», — сказала она.