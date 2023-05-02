Госдепартамент США отреагировал на атаки дронов на объекты в Крыму и Брянской области

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал атаки беспилотников на объекты в Брянской области и в Севастополе. Он заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и будет пытаться привлечь Россию к ответственности за ее действия на территории Украины.
«Пусть наши украинские партнеры говорят о конкретных операциях, которые они решают предпринять. Я думаю, очень важно, чтобы все мы помнили… что Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность», — заявил Патель.
Он указал, что США будут предпринимать шаги по привлечению Москвы к ответственности.
«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших украинских партнеров, чтобы убедиться, что у них есть необходимые инструменты, чтобы защитить себя, добиться наилучшего возможного положения за столом переговоров», — добавил представитель ведомства.
Атаки объектов в Крыму и Брянской области
Об атаке беспилотника на Брянскую область 28 апреля сообщал глава региона Александр Богомаз. По его словам, в Суземском районе тогда никто не пострадал, но были повреждены гараж и автомобиль, а также одно домовладение.
1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об одном сбитом беспилотнике. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что дрон сбила система ПВО на западе полуострова.
29 апреля в ходе атаки беспилотников в Севастополе произошел взрыв на нефтебазе в Казачьей бухте. Один дрон был сбит силами флота из стрелкового оружия, а второй попал в цистерну нефтехранилища, сообщал Развожаев. Начался пожар, в результате которого были повреждены четыре цистерны. Губернатор заверял, что гражданским объектам ничего не угрожает. К вечеру огонь удалось потушить.
Комментируя атаку на нефтебазу в Севастополе, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала ее элементом подготовки к контрнаступлению. По ее словам, этот удар заставит российские силы «рассредоточиться в поисках более безопасного места».
В украинской военной разведке фактически подтвердили, что Украина нанесла удар по нефтебазе. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов назвал атаку «Божьей карой за Умань» и посоветовал жителям Крыма в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами.
Запад против атак российской территории
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что западные страны ранее внедрили правило, согласно которому Украина не может атаковать российскую территорию с помощью поставленного ими оружия.
По его мнению, Украине «необходимо помогать и дальше», однако военная помощь не должна привести к эскалации и участию в конфликте НАТО.
Стоит отметить, что США и страны Европы не считают атаки на объекты в Крыму ударами по территории России, поскольку не признают Крым российским. Так, в феврале 2023 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала «законными целями» для Вооруженных сил Украины военные объекты в Крыму. По ее словам, на полуострове находятся «массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки».
«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», — сказала она.