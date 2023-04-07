«Уступить Крым России». Президент Бразилии придумал мирный план по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва считает, что Украине нужно «уступить Крым России» для достижения мира. По остальным территориям, которые вошли в состав РФ осенью прошлого года, он предложил провести «переосмысление». В преддверии своего визита в Китай бразильский лидер также напомнил об инициативе создать группу стран, которые не вовлечены напрямую в конфликт на Украине и смогли бы найти путь его мирного разрешения.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине «уступить Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне». Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «не может хотеть всего», цитирует его французское издание Le Figaro.

Лула да Силва считает, что для достижения мира на Украине Киеву следует обсуждать вопрос статуса Крыма.

«Возможно, будет обсуждаться Крым. Зеленский тоже не может хотеть всего. Миру нужен мир. Мы должны найти решение», — сказал он.

По остальным территориям, которые вошли в состав РФ осенью прошлого года, президент Бразилии предложил провести «переосмысление».

Мирный план да Силвы

В конце января 2023 года бразильский лидер сформулировал пока неясные очертания инициативы о посредничестве «группы стран» в мирном урегулировании конфликта на Украине, говорится в публикации. Ожидается, что он представит этот проект председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на следующей неделе в Пекине.

При этом президент Бразилии выразил уверенность в шансах на успех этого предложения. Лула да Силва рассчитывает, что группа стран-посредников, которые не вовлечены в конфликт напрямую, «будет создана» по его возвращении из Китая.

По его оценкам, Китай и Бразилия «обладают весом», также принять участие в этой группе могли бы Индонезия и Индия.

Бразильский лидер подчеркнул, что Китай может сыграть важную роль в переговорном процессе по украинскому кризису. «Почему я хочу обсудить [ситуацию на Украине] с Си Цзиньпином? Потому что считаю, что экономическое, военное, политическое значение Китая и его отношения с Россией наряду с разногласиями КНР с США создают необычайный потенциал для того, чтобы Пекин выступил переговорщиком», — сказал он.

Кроме того, Лула да Силва выразил удовлетворение в связи с визитом Си Цзиньпина в Москву, а также поездкой своего помощника Селсу Аморима в Россию и визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай.

По его мнению, начались переговоры, «которые нужно было провести еще год назад».

Ранее президент Бразилии не поддержал поставки военной помощи Украине. На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцом он заявил, что Бразилиа не станет передавать Киеву оружие и боеприпасы.

Как отреагировали в Киеве

В МИД Украины заявили, что страна »не отдаст Крым в обмен на прекращение войны», отклонив предложение Лулы да Силвы.

«Нет никаких правовых, политических или моральных причин, оправдывающих оставление хотя бы одного сантиметра украинской территории», — отметил официальный представитель ведомства Олег Николенко.

В то же время он указал, что ценит «усилия президента Бразилии найти способ остановить российскую агрессию».

«Любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны основываться на уважении суверенитета и полной территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН», — заключил дипломат.

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мирные переговоры по Украине возможны «только в том случае, если они будут направлены на установление нового мирового порядка без американского господства».

В августе 2022 года бывший госсекретарь США Генри Киссинджер утверждал, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной может оставить за Москвой Крым и часть Донбасса.

Вопрос Крыма

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — в 2022-м. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией и не признают результатов голосования. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, пишет РБК.

В Киеве считают, что Украина сможет «захватить Крым за пять–семь месяцев, после чего снесет Крымский мост и попытается искоренить там все русское» — с таким прогнозом выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский летом 2022 года говорил, что страна готова возвращать Крым «любыми средствами».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

5 апреля замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига сказал, что Киев готов обсудить с Москвой статус Крыма, если ВСУ выйдут к административным границам полуострова. При этом он не исключает и военного решения вопроса территориальной принадлежности Крыма.