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Политика
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«Берем вообще все и просим еще». Киев рассказал, какого оружия ему критически не хватает

Арестович заявил, что наступление ВСУ обернется огромными потерями без дальнобойных ракет

Даже подготовленная украинская пехота понесет большие потери, если Запад не поставит Киеву дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии 150 км и более. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович. По его словам, пока что западные страны дают ВСУ оружие, чтобы Украина не проиграла. Но чтобы она победила в конфликте, поставки необходимо ускорить. Соответствующего решения в Киеве ждут после июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Без поставок дальнобойных ракет Западом предстоящее наступление украинской армии обернется очень большими потерями. Об этом в эфире телеканала LRT заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Для того, чтобы уцелели наши солдаты, чтобы наступление было успешным, нам нужно дальнобойное оружие с дальностью 150 и выше километров. Пока об этом речи не идет. Британцы обещали Storm Shadow сдальностью 250 км, но пока это только на словах», — сказал он.

Политик напомнил, что отвечать на российские удары, которые наносятся ракетами с дальностью полета в 2000 км Киеву приходится ракетами с дальнобойностью в 70-100 км.

«Условием удачного наступления является поражение боевых порядков противника на всю их глубину. Если такое поражение обеспечено — то есть ни один тыловой пункт не может считать себя в безопасности — это значит, что мы даже не очень подготовленной пехотой можем успешно наступать. В противном случае даже подготовленная пехота из старых бригад, довоенных, будет лить море крови», — объяснил Арестович.

Он отметил, что Украину очень беспокоит такая позиция Запада, а ВСУ не хватает и обычного оружия — пулеметов, минометов. И добавил, что дальнобойные ракеты Киеву нужны даже больше, чем самолеты.

«Самолеты — это очень долго. Это год, пока они встанут на крыло, начнут применяться. Нам нужно все вооружение, минометы, пулеметы, но особенно — дальнобойные ракеты. Ждем усиления поставок», — сказал Арестович.

При этом он заметил, что положение украинской армии сейчас существенно отличается от прошлогоднего: у ВСУ появилось больше западных вооружений, множество солдат прошли подготовку, а подразделения — боевое слаживание.

Экс-советник также сообщил, что ВСУ для успешного наступления нужны три условия. Во-первых, чтобы российские войска не могли сами пойти в наступление. Во-вторых, должно прийти большое количество западного вооружения. В-третьих, должна установиться сухая погода, чтобы танки и бронетехника могли продвигаться. По мнению Арестовича, все эти условия окончательно сложатся в мае-июне.

Объективной причиной медленных поставок оружия и боеприпасов Украине он считает тот факт, что другие страны попросту не могут производить их с той же скоростью, с которой они расходуются.

«Есть и субъективная причина. Мне кажется, Запад не ответил для себя еще на вопрос «что такое окончательная победа Украины». Я слышал призывы западных политиков сменить нарратив с »Россия не должна победить, Украина не должна проиграть» на нарратив «Украина должна выиграть». Но между ними большая дистанция. Потому что нарратив «Украина должна выиграть» предполагает совершенно другие темпы и интенсивность поставок вооружений», — объяснил политик.

По его словам, пока что Украине дают вооружения, чтобы она не проиграла. Но Киев пытается всеми силами изменить эту парадигму. В частности, он рассчитывает, что решение о смене нарратива произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Политик подчеркнул, что Украина принимает любое оружие и технику в любом виде, поскольку остро нуждается в них. «Нам не до того, чтобы выбирать «нравится — не нравится, берем — не берем». Мы берем вообще все. И просим еще», — сказал экс-советник.

Киев с осени прошлой осени заявляет, что готовит масштабное контрнаступление в 2023-м. И для этого накапливает поставляемую западными странами оружие и технику.

Направление планируемого удара не раскрывается. Но СМИ неоднократно сообщали, а украинские военные — подтверждали, что ВСУ может нанести удар в Запорожской области в направлении Мелитополя. Таким образом украинская армия может выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный перешеек в Крым.

Российские власти сообщали, что в курсе подобных перспектив и готовы к отражению атаки. Западные аналитики не исключают, что такая готовность ВС РФ может заставить Киев пересмотреть свои планы и начать контрнаступление на другом направлении.

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