Усс потерялся в Милане. Что известно о побеге сына красноярского губернатора

В Милане разыскивают сына губернатора Красноярского края, российского предпринимателя Артема Усса — накануне днем он срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста. 21 марта миланский суд разрешил его экстрадицию в США, там Усса-младшего обвиняют в обходе санкций, отмывании денег и незаконных сделках. Сам Усс просил экстрадировать его в Россию, где он также обвиняется в отмывании денег. В Москве заявляли, что Усса фактически взяли в политические заложники.

Артем Усс — предприниматель и сын губернатора Красноярского края Александра Усса — сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

«Днем 22 марта российский топ-менеджер вскрыл свой электронный браслет и вышел из квартиры в Базильо, городке в южной части ломбардской столицы. Когда прибыли карабинеры роты «Корсико», сорокалетний мужчина уже скрылся», — пишет издание.

La Stampa отмечает, что Усс сбежал на следующий день после того, как апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США — американская прокуратура обвиняет 40-летнего сына губернатора в нарушении санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. Сейчас его ищут следственные органы.

Усса-младшего задержали в миланском аэропорту Мальпенса по запросу США 17 октября 2022 года — он собирался лететь в Турцию. Вашингтон считает его причастным сразу к нескольким преступлениям.

В частности, утверждается, что Артем Усс вместе с еще несколькими россиянами через принадлежащую им немецкую компанию приобретал секретные военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском оборонном секторе, находящемся под западными санкциями.

Кроме того, США считают, что Усс и его партнер Юрий Орехов (его арестовали в Германии в тот же день, что и сына губернатора) использовали гамбургскую компанию NDA GmbH в качестве прикрытия для перевозки сотен миллионов баррелей венесуэльской нефти в Россию и Китай.

После задержания Усса сначала отправили в тюрьму в Бусто-Арсицио в итальянской провинции Варезе, но в конце ноября прошлого года суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.

Сам Усс отрицал свою вину. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — говорил адвокат бизнесмена. В России Усс-младший обвиняется в отмывании денег и заочно арестован. Москва также направляла итальянским следователям ходатайство о его экстрадиции. Об этом просил и сам Артем Усс.

Итальянские СМИ писали, что Рим склоняется к тому, чтобы выдать сына губернатора Вашингтону, чтобы США могли использовать его в будущем при обмене ценными заключенными.

Отец россиянина, глава Красноярского края Александр Усс, после задержания сына в Италии заявлял, что уголовное дело против него политически мотивировано.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — писал Усс-старший в Telegram.

В Кремле осуждали арест Артема Усса. «Мы категорически против, и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан», — говорил в конце октября 2022-го пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также говорил, что российские дипломаты будут делать все возможное для защиты предпринимателя в Италии. В МИД РФ заявляли, что рассматривают арест Усса как «продолжение развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян», к которым имеются «претензии», для их последующего гарантированного осуждения американской карательной юстицией на длительные сроки заключения.

23 марта «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Александр Усс может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Среди причин собеседники газеты называли проблемы с рейтингом. О вероятной отставке Усса-старшего ранее писали «Ведомости».