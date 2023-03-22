Монархист, историк, коллега Путина: умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Бывший председатель ЦИК РФ Владимир Чуров скончался в Москве в возрасте 70 лет. Как сообщил его экс-коллега, депутат Госдумы Леонид Ивлев, около недели назад Чуров перенес обширный инфаркт, и ему делали операцию. Свою карьеру он начинал в комитете внешних связей в Петербурге в 1990-х. Владимир Путин в связи с кончиной Чурова глубоко соболезнует его родным и близким. «Газета.Ru» вспоминает, чем запомнился самый скандальный глава Центризбиркома России.

На 71-м году жизни в Москве умер после операции на фоне обширного инфаркта экс-председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Владимир Чуров. Об этом со ссылкой на экс-зампреда ЦИК, депутата Государственной Думы Леонида Ивлева сообщает газета «Ведомости».

«Да, действительно, пришла печальная новость о том, что сегодня утром не стало Владимира Евгеньевича Чурова. Он перенес неделю назад обширный инфаркт, была операция на сердце, потом приходил в себя, стал вставать, ходить по палате, рассказывал о своих планах, собирался книгу писать, но вот так вот случилось все»,

— сказал Ивлев в разговоре с РИА Новости.

close Владимир Чуров (17 марта 1953 — 22 марта 2023) Владимир Чуров во время интервью журналистам, 2009 год Владимир Чуров после встречи с фотокорреспондентами ведущих СМИ, 2012 год Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии (2007-2016) РФ Владимир Чуров во время встречи, 2012 год Владимир Чуров на презентации Информационного центра ЦИК России «Выборы-2012» для иностранных (международных) наблюдателей и представителей дипломатического корпуса Полную галерею можно посмореть

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17 марта Чурову исполнилось 70 лет. Дата и место похорон пока неизвестны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прискорбной новость о смерти Чурова. По его словам, Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной экс-главы ЦИК, и намерен отправить телеграмму родным и близким. В МИД РФ также выразили соболезнования.

Владимир Чуров родился в Ленинграде в 1953 году в семье морского офицера и филолога Ирины Брежневой. В начале 1970-х окончил журфак и физфак ЛГУ. Тогда же из университета с юрфака выпустился будущий президент РФ Владимир Путин.

С 1982 по 1991 год Чуров состоял в КПСС, в 1990-м был избран депутатом Ленсовета. Спустя год начал работать в комитете по внешним связям Санкт-Петербурга – им руководил до 1996 года Путин. После ухода будущего президента из комитета, Чуров продолжил там работать – вплоть до 2003 года.

В том году Чуров прошел в Госдуму депутатом от ЛДПР, мандат его действовал на протяжении одного созыва. В 2007 по партийной квоте его назначили в Центризбирком, и он был избран председателем ЦИК.

В 2009 году фракция ЛДПР после скандальных выборов требовала отставки Чурова. Незадолго до этого он, как сообщала газета «Коммерсантъ», сформулировал «первый закон Чурова» — «Путин всегда прав».

«— Вы говорите, первый закон Чурова: Путин всегда прав. А все-таки если Путин не прав, то что делать? Очевидно, смотреть первый закон Чурова. Так? — Нет. Разве Путин может быть неправ? — Ну а если вы вдруг поймете эту страшную вещь: Путин неправ? — Это значит, Чуров чего-то недопонял. И надо просто еще немного подумать. (Смеется) Шутка». Владимир Чуров в интервью «Ъ» В 2007-2016 гг. председатель Центризбиркома РФ

Чуров до 2016 года отвечал за избирательную систему в России. В 2011 году во время выборов депутатов Государственной Думы по телевидению показали результаты явки в Ростовской области – 146%. Эту невероятную цифру оппозиция тогда приписала руководителю ЦИК.

Сам он в интервью «Ъ» отверг обвинения в подтасовке: «Вы же понимаете прекрасно, что это не наша история, она вообще не имеет отношения к избирательной системе… Таких цифр в избирательной системе не было». По словам Чурова, произошел некий «сбой».

На выборах 2011 года победу одержала «Единая Россия» (49,51% голосов), лидером которой был Владимир Путин.

Во время декабрьских протестов 2011 года на Болотной площади оппозиция требовала пересчета голосов и отставки Владимира Чурова. Тогда же Совет по правам человека при президенте РФ выразил главе ЦИК недоверие, и призвал его уйти в отставку – однако он отказался.

В 2014 году в эфире РСН Чуров заявил, что история со 146% в Ростовской области «была спланированной провокацией, проведенной <…> из-за рубежа». Он сообщил, что сотрудник телеканала якобы подменил реальную картинку «самодеятельной».

В мае 2016 года Владимира Чурова не включили в новый состав ЦИК, свое место он уступил Элле Памфиловой.

Впоследствии он благодарил сотрудников администрации президента «за взаимодействие в течение пяти лет по всем «предусмотренным законом» направлениям», передают «Ведомости». После этого Чуров был назначен на пост посла по особым поручениям МИД России, а в 2019 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

У Чурова остались жена и взрослый сын. Известно, что свои политические взгляды он определял как монархические. Увлекался фотографией, военной историей, историей Первой Мировой войны, Белого движения и архитектуры. Опубликовал около 30 научных работ. Был преподавателем на экономфаке СПбГУ. Писал детские исторические книги.