«Они просто пишут нам письма»: Россия распространила в ООН переписку с Германией, Данией и Швецией

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что РФ распространила в Совбезе и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций копию переписки с Данией, Швецией и Германией по поводу взрывов на «Северных потоках». По его словам, эти письма докажут, что европейские страны не информируют российскую сторону о ходе расследования.

Копия переписки

Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что Россия распространила в ООН копию своей переписки с Данией, Швецией и Германией по поводу терактов на «Северных потоках».

«В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках» мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», — написал Полянский.

Он считает, что эти документы позволят другим государствам ООН «убедиться», что утверждения трех европейских стран об информировании России о ходе расследований взрывов «не соответствуют действительности».

Распространить письма в Совете Безопасности ООН дипломат пообещал 10 марта в интервью YouTube-каналу The Dive. Тогда он подчеркнул, что, хотя РФ должна участвовать в расследовании, Дания, Швеция и Германия отказывают российской стороне «в любом доступе к информации» и «в любом участии».

«Но они просто пишут нам письма, говорят: «Мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом», — посетовал Полянский.

Он также анонсировал, что в конце марта в Совбезе ООН состоится голосование по резолюции России о международном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом первый заместитель постпреда РФ при ООН отметил, что «работа экспертов идет не очень хорошо», но представители России «терпеливы».

«Вероятно, к концу марта мы вынесем текст на голосование в СБ ООН. Я не удивлюсь, если западные страны попытаются притвориться, что это излишне, что информация ненадежна и так далее. Мы знаем, как они применяют двойные стандарты, когда ситуация складывается не в их пользу», — отметил дипломат.

Комментируя публикации американской газеты New York Times и немецкого издания Zeit о том, что за прошлогодними взрывами на «Северных потоках» стоит Украина, Полянский заявил, что эти статьи — попытка отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле.

Выгода Лондона и США

В конце сентября 2022 года оба проложенных по дну Балтийского моря российских газопровода — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — вышли из строя из-за подрывов. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но пока страны не пришли ни к каким конкретным результатам. 7 марта газета New York Times сообщила со ссылкой на анонимных американских чиновников, что за терактами стояла «проукраинская группа». А в статье Zeit, вышедшей в тот же день, говорилось, что следственные органы ФРГ «совершили прорыв» в расследовании взрывов, установив, что «следы ведут на Украину».

Накануне секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью aif.ru, что без результатов беспристрастного разбирательства любые обвинения в теракте на «Северных потоках» не могут вызывать доверие.

«В Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет», — отметил он.

Секретарь Совбеза России также считает, что «Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода», украинским властям «совершение такого акта ни к чему».

«Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на «Северных потоках». Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта. Ситуацию призван запутать и вброс мнимой утечки данных, опубликованных без каких-либо ссылок на реальный источник», — подчеркнул Патрушев.

Он также предположил, что тема непричастности США и Англии к взрывам продвигается «в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически». Поэтому «по указке свыше» виновником теракта была назначена некая украинская группировка.

«Не секрет, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой. Они точно имеются у США и Англии. Другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе», — считает секретарь Совбеза.

Он также отметил, что взрывы не были выгодны Германии, так как власти страны осознают, что «теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку». А «экономическая кооперация» Москвы и Берлина «никогда не устраивала» Лондон и Вашингтон.