Politico сообщило о «трещинах» в отношениях США и Украины

В отношениях США и Украины возникли «трещины» по поводу конфликта с РФ, пишет издание Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне. Разногласия вызывают цели военных действий Киева и сроки конца противостояния. Кроме того, беспокоит Белый дом и Пентагон и ситуация в Бахмуте (Артемовске).

Хотя до недавнего времени взгляды Киева и Вашингтона на российско-украинский конфликт практически целиком совпадали, с недавних пор появились «трещины» в отношениях США и Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме сообщает онлайн-издание Politico.

«Растет количество закулисных разногласий по поводу целей боевых действий и <…> возникают споры о том, как должен закончиться конфликт», — говорится в статье.

Кроме того, Белый дом беспокоится о больших потерях ВСУ и высоком уровне расхода боеприпасов в ходе боев за Бахмут (Артемовск). Это «может лишить ВСУ возможности нанести контрудар», утверждают источники.

Украина также недовольна темпами поставок американских вооружений. В свою очередь руководству США не нравятся «безостановочные просьбы Зеленского и отсутствие должной благодарности», сказали два анонимных чиновника.

Кроме того, у Белого дома вызвала беспокойство публикация газеты The New York Times о взрывах на «Северных потоках» — о том, что их якобы устроила некая негосударственная проукраинская группа. Эти заявления «могут нанести ущерб нарративу Вашингтона о необходимости помогать Киеву».

Расходятся США и Украина и в крымском вопросе. Президент Украины Владимир Зеленский упорно говорит, что хочет вернуть полуостров под украинский контроль, что только «подливает масла в огонь» до начала мирных переговоров, говорят собеседники Politico.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал украинским визави, что вопрос о Крыме может стать для РФ «красной чертой» и вызвать резкую эскалацию конфликта.



1 марта помощник главы Пентагона Селест Уолландер заявила на слушаниях в Конгрессе, что украинские власти должны начинать планировать траты так, чтобы суметь оплачивать поставки американского оружия.

«У них в бюджете нет сейчас возможностей такого масштаба, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства. Это очень хорошая мысль: нам нужно добиться, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», — согласилась Уолландер.

При этом помощник главы Пентагона подчеркнула, что к настоящему времени украинские власти не делали никаких крупных закупок у американских военных компаний.

В то же время, как пишет The New York Times, часть республиканцев на заседании комитета по ассигнованиям достаточно резко высказывались по поводу трат Пентагона на военную поддержку Киева.

«Растущие сомнения из-за высокой стоимости поставок оружия могут привести администрацию президента Джо Байдена к тому, что Конгресс не одобрит помощь Украине в будущем. Переломный момент в финансировании может наступить уже летом — на несколько месяцев раньше, чем ожидалось», — сообщает газета.

26 февраля издание The Hill опубликовало примерную смету трат Вашингтона на поддержку Украины. С января 2022 года по январь 2023-го США помогли Киеву почти на $75,5 млрд. Около $30 млрд из этой общей суммы пошли именно на военную помощь, остальные $45 млрд были потрачены на средства «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса».

Затраты на военную поддержку со стороны США заключались в покупке и передаче для ВСУ более 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, около 13 тыс. единиц гранатометов и стрелкового оружия, 111 млн патронов к нему, 20 вертолетов Ми-17, более двух тысяч дронов Switchblade и Phoenix Ghost.

4 марта газета The New York Post опубликовала материал, автор которого утверждает, что президент Байден не смог «продать» необходимость помощи Украине американцам.

Согласно итогам опроса, проведенного Центром исследования общественных отношений NORC, поддержка американцами «главной» роли США в поддержке Украины упала с 32% в прошлом году до 26% в этом. По данным исследования, лишь 48% американцев по-прежнему поддерживают отправку американского оружия на Украину, тогда как ранее эту позицию выражали 60% американцев, пишет NYP.

Февральский неожиданный визит Байдена в Киев никак не сказался на позиции американцев в правильности политики в отношении Украины, хотя и «поднял моральный дух» украинским солдатам, говорится в материале.

Байден приехал в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Там американский лидер пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому новый пакет военной помощи на $500 млн. Он будет включать поставку Киеву РСЗО HIMARS и другие военные средства.