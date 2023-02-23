«Китайцы, куда не надо, не лезут». Что рассказал Лукашенко журналистам КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью китайским журналистам, что, если позиция Китая по конфликту в Украине не будет услышана, то это приведет к серьезным последствиям. По его мнению, сегодня ни один вопрос в мире не может решаться без участия КНР. Лукашенко также осудил визит президент США Джо Байдена в Киев. Главные заявления президента Белоруссии – в материале «Газеты.Ru».

Выступление Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 февраля дал интервью китайским журналистам и заявил, что, по его мнению, сегодня ни один вопрос в мире не может решаться без участия Китая, так как КНР стала «глобальной страной со своей глобальной политикой».

Согласно данным Лукашенко, 23 или 24 февраля председатель КНР Си Цзиньпин «выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине».

«Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги», — приводит слова президента Белоруссии агентство Белта.

По его мнению, если Китай «решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица», то «это будет иметь серьезные последствия».

«И, если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия. Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», — подчеркнул белорусский лидер.

При этом он уверен, что предстоящее заявление председателя КНР будет направлено не на конфронтацию. Лукашенко считает, что выступление «на сто процентов» «явится венцом всей миролюбивой политики Китая». По его словам, Белоруссия придерживается такой же позиции.

«Наш путь в Украине — это путь мира. Китайцы придерживаются этого пути. На сто процентов убежден, что и россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами — делайте конкретные шаги к миру и мир будет. В основе этого всего узла сегодня оказался Китай», — отметил он.

Визит Байдена в Киев

Лукашенко также прокомментировал недавний визит президента США Джо Байдена в Киев. По его мнению, это событие стоит в одном ряду с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым Соединенными Штатами.

«Такой мелкий, неприличный шаг», — считает Лукашенко, отметив, что американский лидер все же «молодец» — «сел, поехал, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но тем не менее поехал».

Президент Белоруссии полагает, что визит Байдена нельзя считать оригинальным. По его словам, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно.

«Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится», — предположил Лукашенко.

Он добавил, что, по его мнению, «Китаю спокойной жизни не будет», так как КНР – «главный соперник Соединенных Штатов Америки», причем «американцы этого и не скрывают».

8 сентября 2022 года в Киев прибыл Государственный секретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом. Тогда агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные Госдепартамента, что поездка Блинкена стала третьей с начала военной спецоперации России и пятой с тех пор, как он стал «главным дипломатом администрации Байдена».

Госсекретарь Соединенных Штатов встретился с украинскими официальными лицами, включая министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, и пообещал им новые поставки военной помощи.

Китайский аэростат над США

Комментируя инцидент со сбитым ВВС США китайским аэростатом, Лукашенко заявил, «печально, что они (американцы – «Газета.Ru») снизошли даже до мелочи».

«Они по-американски устроили шоу: напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая «опасность» от этого китайского объекта. И когда 300 млн человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят. Показать свой героизм», — считает Лукашенко.

По его мнению, «потом все люди разобрались, что это был просто недружественный шаг в отношении Китая».

«Китайцы сразу заявили, что это гражданский шар. Можно было вместе разобраться, что это такое. Нет, демонстративно его уничтожили. Это очень недружественный шаг», — заключил он.

4 февраля ВС США сбили китайский «разведывательный шар» по указанию президента Джо Байдена у побережья штата Южная Каролина. Согласно данным телеканала CNN, аэростат впервые заметили в небе над Монтаной, затем он пролетел через центр страны. Военные США посоветовали «не сбивать воздушный шар над континентальной частью» страны из-за риска падения обломков в густонаселенной местности. При этом в администрации Байдена были уверены, что китайский аэростат «стремился контролировать чувствительные военные объекты» Соединенных Штатов.

Китай выразил свое «сильное недовольство и протест» в связи с тем, что американцы сбили воздушный шар. В КНР обвинили США в «чрезмерной реакции» и «серьезном нарушении международной практики». В Пекине заверили, что аэростат предназначался «для гражданского использования и попал в США из-за форс-мажорных обстоятельств — это был несчастный случай».