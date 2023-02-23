«Будем использовать его для освобождения». Что Киев собрался делать с новым вооружением

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба гарантировал, что полученные от Запада истребители и дальнобойные ракеты будут применяться для «освобождения захваченных территорий». При этом он подчеркнул: по другим российским территориям ВСУ не собирается их применять. Киев должен скоро получить авиабомбы с дистанцией поражения в 72 и 150 км. В США говорили, что поддерживают желание Украины наносить удары по целям в Крыму и Донбассе. Владимир Путин в ответ заявил, что отправка Киеву более дальнобойного оружия заставит ВС РФ отодвигать угрозу дальше от российских границ.

Если западные страны поставят Украине дальнобойное оружие и истребители, ВСУ не станут применять его против целей на территории России. Однако применят их для «освобождения» Крыма и других территорий. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

23 февраля в Нью-Йорке должно пройти заседание Генассамблеи ООН, на котором состоится голосование по разработанной Киевом резолюции по установлению мира на Украине.

По данным Sky News, документ призывает к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций». Для его одобрения необходимо заручиться 140 голосами членов ООН.

Накануне Bloomberg сообщил, что Украина получит американские дальнобойные бомбы JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) с GPS-наведением, которые позволят поражать цели на расстоянии 72 км. В Пентагоне официально не заявляли об отправке этих боеприпасов, однако говорили, что в рамках очередного пакета помощи отправят Киеву «высокоточные авиационные боеприпасы».

Кроме того, в начале февраля Reuters писало, что США будут поставлять Вооруженным силам Украины бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 150 км. Агентство подчеркивало, что такое орудие позволит поражать цели, которые ранее были вне зоны досягаемости Киева.

При этом Reuters подчеркивало, что Вашингтон отклонил запрос на отправку на Украину ракет ATACMS, радиус действия которых составляет 300 км.

Кроме того, идет активное обсуждение возможности поставок ВСУ западных истребителей. В Киеве на прошлой неделе признались, что пока что ни одно государство не готово к отправке боевых самолетов. Но иностранные СМИ писали, что первой страной, решившейся на это, может стать Великобритания — Лондон уже анонсировал обучение украинских пилотов.

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер 10 февраля сообщила, что американское правительство не возражает против нанесения ударов со стороны ВСУ по всей территории Украины в границах 1991 года — то есть, включая Крым, республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области, входящие в состав РФ.

«У Украины есть право защищать каждый дюйм своей территории. При условии, что Украина видит оперативную ценность в нанесении ударов по российским силам на украинской территории, у США нет возражений, мы не стремимся ограничить украинские военные операции, достижение их целей», — сказала Уолландер.

На прошлой неделе заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает Киев в намерении наносить удары по российским целям в Крыму. Она заметила, что военные объекты на территории полуострова являются законными целями для ВСУ.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», — сказала она, добавив, что без демилитаризации Крыма Украина не будет в безопасности.

«Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных «ястребов» американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий», — отреагировал на слова Нуланд пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что поддержка ударов по Крыму со стороны Белого дома в очередной раз подчеркивает роль США как «главного провокатора международной напряженности».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Нуланд своими словами подстрекает Киев к дальнейшей эскалации конфликта и демонстрирует прямую вовлеченность в него США.

«Целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она себе позволила. В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине: ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций», — пояснила Захарова.

Выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля, президент Владимир Путин предупредил, что Россия обязательно ответит на поставки Киеву оружия с более широким радиусом действия.

«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», — сказал глава государства, назвав подобные меры естественными.