«Ждем председателя КНР с визитом». О чем Путин говорил с членом политбюро Компартии Китая

Президент РФ Владимир Путин встретился с членом политбюро Компартии Китая Ван И. Китайский дипломат заверил, что Пекин готов углублять стратегическое сотрудничество с Россией, придерживаться объективной позиции по конфликту на Украине, а также проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Ван И передал Путину «искренний привет» от Си Цзиньпина. В ответ президент РФ назвал председателя КНР другом и сказал, что ждет его визита в Россию.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, членом Политбюро ЦК КПК Ван И. Они обсудили двустороннее сотрудничество, конфликт на Украине и российско-китайские отношения.

«Китайская сторона будет, как и ранее, твердо придерживаться объективной и беспристрастной позиции и играть конструктивную роль в политическом урегулировании [украинского] кризиса», — цитирует слова Ван И МИД КНР.

Дипломат заявил, что Китай высоко ценит готовность Москвы урегулировать военный конфликт на Украине путем переговоров.

Он также выразил мнение, что отношения России и Китая «выдержали давление» на фоне меняющейся международной обстановки. «Они развиваются очень стабильно», — констатировал дипломат.



«Наши отношения не направлены против третьих сторон и, конечно, не подвержены давлению третьих сторон. Поскольку у нас есть очень крепкий фундамент и со стороны экономики, и со стороны политики и культуры», — отметил Ван И.

По его словам, власти Китая и России вместе отстаивают многополярность на мировой арене и демократизацию международных отношений.

«Мы готовы вместе с российской стороной проявлять политическую решимость, углублять политическое взаимодоверие, расширять стратегическое сотрудничество и всестороннее практическое взаимодействие», — подчеркнул Ван И.

По итогам встречи МИД Китая сообщил, что Путин попросил представителя КНР передать «искренний привет» генсеку Компартии Китая Си Цзиньпину.

О чем Путин говорил на встрече

В беседе с китайским дипломатом Путин заявил, что отношения между Москвой и Пекином достигают новых рубежей.

«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается», — отметил президент и заявил о важности сотрудничества России и Китая для стабилизации международной обстановки.

Путин также обратил внимание на развитие торговых отношений двух стран. По его словам, Россия и Китай могут досрочно достичь цели в $200 млрд торгового оборота. Изначально планировалось прийти к этому показателю в 2024 году.

«В прошлом году это было уже $185 млрд, есть все основания полагать, что мы наших целей по уровню торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали», — сказал Путин.

Он поблагодарил власти Китая за сотрудничество двух стран и заявил, что Россия ждет Си Цзиньпина с визитом. Президент попросил «передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу председателю КНР, товарищу Си Цзиньпину».

«Конечно, мы ждем председателя КНР с визитом в Россию – мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутриполитическая повестка, но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой… мы реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений»,

— цитирует слова Путина пресс-служба Кремля.

По данным газеты The Wall Street Journal, Си Цзиньпин посетит Москву «в ближайшие месяцы», возможно, в апреле или мае.

Что рассказали о встрече в Кремле

В преддверии встречи президента РФ с высокопоставленным китайским дипломатом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин дорожат отношениями «продвинутого стратегического партнерства».

«Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог. В целом, мы дорожим и сохраняем наши отношения продвинутого стратегического партнерства, которое подразумевает регулярное общение глав государств»,

— ответил Песков на вопрос журналистов о том, готовится ли встреча лидеров двух стран.

Он также прокомментировал информацию о якобы идущих поставках китайского оружия в Россию: «Не думаю, что могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители, — они решительно опровергли, здесь нечего добавить».

Песков также призвал «спрашивать у китайских товарищей» о том, когда и какой «мирный план» по Украине опубликует Пекин.

Китайский дипломат прибыл в Россию с визитом 21 февраля. В тот же день он встретился с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

«Стороны обсудили текущую международную стратегическую обстановку, выразили готовность вместе претворять в жизнь истинный мультилатерализм, противостоять любым формам односторонней травли, продвигать демократизацию международных отношений», — сообщили в МИД Китая по итогам переговоров.

Ван И назвал связи Китая с Россией «крепкими, как скала», а Патрушев заявил об особом значении отношений Москвы и Пекина «в условиях развернутой Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР». В рамках приезда в Москву Ван И также встретился с главной МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику», — сказал Ван И на встрече с российским министром, отметив, что Пекин намерен выстраивать свою политику открыто, исходя из «взаимной выгоды и выигрыша».

В середине февраля дипломат выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где объявил о подготовке Китаем плана по урегулированию конфликта на Украине с учетом уважения «суверенитета всех стран». Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, предлагаемый Пекином проект содержит призывы к прекращению огня и остановку поставок оружия Украине.