«Вашингтон должен вывести свое вооружение с Украины»: МИД РФ вызвал посла США

Посол США в РФ Линн Трейси во время выхода из здания МИД РФ, январь 2023 года

21 февраля российский МИД вручил ноту протеста американскому послу Линн Трейси. В ведомстве подчеркнули углубление конфронтации США с Россией, а также повышение вовлеченности Вашингтона в конфликт на стороне Киева. Кроме того, дипломаты предупредили посла, что американское оружие и обслуживающий персонал, которые прибывают на Украину являются законной целью.

Американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей сделали демарш из-за повышения вовлеченности США в боевые действия на стороне Киева.

Дипломату передали ноту протеста, в которой российская сторона высказала свою позицию по этому поводу.

«Накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», – говорится на сайте ведомства.

Дипломаты предупредили, что вооружения, а также их обслуживающий персонал, которые прибывают в Киев, являются законной целью для России.

МИД РФ заявил Трейси, что считает «нынешний агрессивный курс США на углубление конфронтации с Россией» контрпродуктивным.

«Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», – указали во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, российские дипломаты затребовали от Вашингтона объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Также в МИДе призвали «не мешать объективному расследованию для установления виновных».

Накануне американский президент Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это первая поездка Байдена на Украину, а также первый за 15 лет выезд американского президента в эту страну.

После встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским Байден анонсировал передачу украинским военным дополнительной военной помощи.

По его словам, США намерены предоставить союзнику пакет военной помощи на сумму $500 млн. «В объявленный пакет помощи войдут артиллерийские снаряды для систем HIMARS и гаубицы, больше комплексов Javelin, противотанковые снаряды, средства радиолокации», – сказал политик. Трансляцию вел телеканал NBC.

При этом он не сообщил точное количество вооружений и сроки их доставки.

Политик подчеркнул, что своим прибытием в Киев подтвердил приверженность США демократии и суверенитету Украины. На встрече с Байденом констатировал, что «цена, которую пришлось заплатить Украине, была чрезвычайно высока, и жертвы слишком велики», передает агентство Associated Press.

Американский президент спрогнозировал «трудные дни, недели и годы». Вместе с тем он заверил Зеленского, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько понадобится».

Политик также заявил, что члены Конгресса США сходятся во мнении о необходимости поставок вооружения Киеву.

Хотя ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупреждал, что республиканцы нынешнего созыва заблокируют выделение Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине. В ноябре республиканцы заявили, что необходимо контролировать расход средств, которые Конгресс выделяет Киеву.

Позднее Белый дом привел цитату Байдена о том, что к концу этой недели, то есть до 26 февраля, США объявят «о введении дополнительных санкций против элиты и компаний, которые пытаются уклониться или поддержать российскую военную машину».

Зеленский назвал встречу с американским президентом «самой важной за всю историю украинско-американских отношений». «Именно в этот период, потому что этот период – самый сложный период», – сказал он на совместной пресс-конференции с Байденом в Киеве.

Агентство Reuters сообщило, что Зеленский сообщил об обсуждении с Байденом вопроса поставок дальнобойного вооружения.

Ранее Reuters также сообщал, что США согласились отправить Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB. Они способны поражать цель на расстоянии до 150 км. Но Вашингтон отклонил запрос на поставку ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.

3 февраля Пентагон объявил об очередной военной помощи на сумму в $2,175 млрд. В частности, будут поставлены GLSDB.

21 февраля Байден встретится с польским президентом Анджеем Дудой. Планируется, что глава Белого дома выступит с речью о том, что США будут призывать мир поддерживать Украину и «основные ценности прав человека и достоинства».