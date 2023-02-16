Литва отказалась от приграничного сотрудничества с Белоруссией

Власти Литвы прекратили взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Как сообщил Госпогранкомитет РБ, пограничные службы больше не будут сотрудничать для недопущения образования очередей на границе. Кроме того, с 16 февраля Литва закрыла погранпереход «Стасилай» для грузовых поездов из-за «повышенной угрозы национальной безопасности». В начале года Вильнюс денонсировал договор о принципах приграничного сотрудничества.

Литва в одностороннем порядке объявила о прекращении взаимодействия с белорусскими таможенными и пограничными службами по пропуску транспорта через границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram.

«Служба охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска», — сообщила пресс-служба погранкомитета.

Вильнюс не сообщил о причине такого решения, подчеркнули в Минске. Двустороннее сотрудничество осуществлялось на основании договора, который Белоруссия и Литва подписали в ноябре 2019 года.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, комментируя решение Вильнюса, заявил ТАСС, что Литва сделала несколько последовательных шагов, направленных на ухудшение ситуации на границе. Он назвал решение литовских властей «неконструктивным и откровенно недружественным».

«Это может негативно повлиять на ритмичность пересечения границы людьми и транспортными средствами», — предупредил Бычковский.

По его словам, из-за действий Литвы службы прекратят сотрудничество по недопущению образования очередей на границе.

Проблема с очередями автомобилей наблюдается на границе Белоруссии с соседними европейскими государствами около года. Белорусские пограничный и таможенный комитеты ранее заявляли, что очереди образуются из-за того, что контрольные службы сопредельных стран не выполняют нормы пропуска транспорта через границу.

Так, в 2022 году пограничные службы Польши в среднем выполняли норму пропуска на 46%, Литвы – на 50%, а Латвии – на 63%, рассказали в Госпогранкомитете.

Закрытие пропускных пунктов

С 16 февраля Литва приостановила движение грузовых поездов из Белоруссии через погранпереход «Стасилай» (с белорусской стороны «Бенякони»). Литовская таможенная служба объяснила свое решение «повышенной угрозой национальной безопасности» страны.

Вильнюс уточнил, что грузовые перевозки через этот пункт возобновятся после установки стационарной системы рентгеновского контроля. Это планируется сделать к концу 2024 года.

Власти Польши 9 февраля объявили о закрытии погранперехода с Белоруссией в Бобровниках «до дальнейшего уведомления». В МВД республики объяснили закрытие пропускного пункта «интересами государственной безопасности». На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия остальных пропускных пунктов на границе с Белоруссией из-за роста напряженности в отношениях с Минском.

Источник ТАСС, близкий к белорусскому госпогранкомитету, рассказал, что Варшава закрыла пункт в Бобровниках из-за недовольства безвизовым режимом, который Белоруссия ввела для жителей Польши, Литвы и Латвии летом 2022 года.

Разрыв договора о приграничном сотрудничестве

В январе 2023 года Литва денонсировала подписанный в 2006 году договор с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества. В литовском МВД посчитали, что сейчас невозможно соблюдать договор и ситуация вряд ли изменится в скором времени.

«Будут ли какие-то замечания для денонсирования того, что не действует?» — спросила на заседании правительства премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Тогда кабмин Литвы одобрил решение о денонсации.

Соглашение предполагало сотрудничество Минска и Вильнюса в области инфраструктуры, перемещения транспорта и пассажиров через границу, обмена информацией и помощи на границе в случае ЧП, а также ряда других вопросов.

Кроме того, Польша, Латвия и Литва объявили о строительстве ограждений с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Литва завершила строительство такого ограждения в конце августа 2022 года. Длина забора — 502 км (при этом общая протяженность литовско-белорусской границы — 679 км).

Решение о строительстве ограждений соседние с Белоруссией страны приняли после миграционного кризиса, который обострился осенью 2021 года. Тогда несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока и из Африки массово пытались попасть в Евросоюз с территории Белоруссии, в том числе штурмуя погранпункты. Запад обвинил президента страны Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве гибридного оружия.