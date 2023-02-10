«Специфика нынешнего момента». Песков рассказал, о чем будет послание Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Он также рассказал о помощи, которую Россия оказывает пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии и прокомментировал возможное лишение Путина французского ордена Почетного легиона. Главные заявления представителя Кремля на брифинге – в материале «Газеты.Ru».

Послание Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге, что глава государства Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с посланием 21 февраля, а «состоится это в Гостином Дворе».

По его словам, решение об аккредитации иностранных журналистов на мероприятие пока не принято. При этом представитель Кремля отметил, что «наверняка можно говорить» о том, что на оглашение послания «будут приглашены» участники военной спецоперации России на Украине.

«Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», — сказал Песков.

Он уточнил, что президент России во время выступления сделает акцент «на текущей ситуации» — спецоперации, экономике и социальной сфере.

В конце 2022 года стало известно, что Путин не выступит перед парламентариями с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства пояснил 21 декабря, что перенос связан с напряженным графиком президента.

Хотя Конституция гласит, что российский лидер должен «обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства», это выступление было перенесено на 2023 год. Аналогичная ситуация сложилась в 2017 году, когда оглашение послания перенесли на начало марта 2018 года, так как 18 числа того месяца в России состоялись выборы президента. Послание Путина таким образом стало его программным выступлением.

«Прямая линия» и концепция внешней политики

Песков сообщил, что «Прямая линия» с Путиным в этом году тоже состоится, но сроков ее проведения пока нет.

«Как формат общения с людьми «прямая линия» по-прежнему на повестке дня, и этот формат востребованный. Безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что «в ближайшее время» в Кремле «ожидают», что президент утвердит Концепцию внешней политики России.

Помощь после землетрясения

Песков заявил, что Россия продолжит помогать Сирии, пострадавшей при землетрясении. По его словам, РФ оперативно рассматривает запросы пострадавшей от стихии страны.

«Естественно контакты осуществляются постоянно, в рамках этих контактов сирийское руководство дает информацию о своих потребностях, все они очень оперативно рассматриваются и по мере возможностей, конечно, помощь будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Он также назвал суверенным правом Сирии не допускать международные организации в страну после трагедии.

«Сирийская Арабская Республика — это суверенное государство, и они самостоятельно принимают решение о режиме работы границ с учетом тех форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после разрушительного землетрясения», — так Песков ответил на вопрос, настаивает ли Москва на том, чтобы Дамаск открыл границы для международных гуманитарных организаций.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Россия не будет объявлять траур по жертвам землетрясения в Турции, но также продолжит ей помогать в ликвидации последствий трагедии.

«Такой практики нет. Вы знаете, что президент России выразил соболезнования народу Турции в лице президента Эрдогана. Вы знаете, как Россия активно принимает участие в ликвидации последствий этого разрушительного землетрясения, в поисковых работах. Опять же, эта работа будет продолжена», — пообещал он.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение, магнитуда которого достигала 7,8 баллов. Затем последовало несколько десятков афтершоков. Уже днем в понедельник землетрясение той же силы повторилось. Толчки ощущались в нескольких соседних странах, но больше всего от бедствия пострадали жители Турции и Сирии – в странах погибли почти 20 тысяч человек, десятки тысяч пострадали, тысячи зданий были разрушены.

Путин без ордена и план РФ по «разрушению» Молдавии

Песков также прокомментировал публикацию Associated Press о том, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что может лишить Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона — французского высшего знака отличия.

«Оно (общение Макрона и Путина – «Газета.Ru»), действительно, не сильно интенсивное. Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», — заявил Песков.

Он также заявил журналистам, что в Кремле «не знают, о чем речь», отвечая на вопрос о словах Владимира Зеленского, который во время выступления в Европейском Совете сообщил, что украинская разведка перехватила «план РФ» по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. Песков предложил переадресовать вопрос президенту Украины.